I. ASPIRANTES AL INE

Si fuera por preparación y competencias, seguro alguno de los coahuilenses sería uno de los cuatro nuevos consejeros del INE, todavía de Lorenzo Córdova. Se sabe que el vocal ejecutivo en Coahuila, José Luis Vázquez, la magistrada y expresidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, Sandra Luz Rodríguez Wong, y el exconsejero electoral, Alejandro González Estrada, están registrados en la lista de aspirantes. Sin embargo, es un hecho de que la mayoría de diputados de la 4T en la Cámara Baja van a tratar de encaminar a quienes creen más aptos para que siga Morena en el poder. El proceso no debería prestarse a la rebatinga política, pero es una realidad. Estos tres coahuilenses tienen la experiencia necesaria para llegar al Consejo General del INE.

II. OTROS QUE QUIEREN LLEGAR

Pero no crea que son todos los “ligados” a Coahuila, también está Roberto Cardiel Soto, exvocal ejecutivo de la Junta Local número 5 con sede en Torreón. Cardiel es el actual director ejecutivo de Capacitación Electoral del INE, pero estuvo en esta entidad. Además está registrado Pablo Sergio Aispuro, quien fuera delegado del INE en el estado, aunque no nació en este estado, pero aquí le tocó encabezar varias elecciones.

III. CAUTELA EN TODO

En la decisión de Elon Musk de instalar la “gigaplanta” de Tesla en Nuevo León, muy pegadito a Coahuila, el gobernador de aquel estado, Samuel García, no quiso meterse en problemas con el inquilino de Palacio Nacional y dice que “ganamos todos”. No obstante que le hicieron la vida de cuadritos en la última semana desde la mañanera, Samuel se la está llevando tranquilo con el tema, sin meterse en camisa de once varas, y sin llegar a los extremos, porque le falta un buen tramo por recorrer al frente de la administración, y además la misma instalación de Tesla es todavía un proyecto, así que mejor actúa con cautela. Acá en Coahuila se confirma que autoridades e ipecos están listos para seguir con la atracción de inversiones. “Chema” Morales levanta la mano para que Ramos Arizpe sea destino de más vivienda y proveedores, pero en tanto, la gestión de Miguel Riquelme sigue buscando nuevas empresas.

IV. ‘EXITOSA NEGOCIACIÓN’

El que no se midió fue el canciller Marcelo Ebrard. En su afán de agradar al inquilino de Palacio Nacional dijo que felicitaba al Presidente por la exitosa negociación con Tesla, que garantiza gran inversión con cuidado del agua. “Presencie su brillante y exitosa operación en favor de México”. No hay palabras –fuera de las impublicables– para definir a Marcelo. Todos en el país se dieron cuenta de la intervención del Presidente, sin razón, en algo que estaba definido desde meses atrás.

V. NO HAY ESTRATEGIA

Tiene razón Hugo López-Gatell, todavía subsecretario de Salud federal, en decir que el efecto adverso de la pandemia de COVID-19 disminuyó gracias a la vacunación. Eso quedó claro, porque desde la aplicación de las primeras dosis de vacunas, el número de fallecimientos y hospitalizaciones descendió. Sin embargo, y aunque es evidente que la vacunación es el método más efectivo de protección y disminución de riesgo, no hay una campaña nacional que proteja a toda la población. Incluso todavía hay personas sin vacunarse. Se sigue la misma práctica de separar al sector Salud de la estrategia de vacunación, y hacerlo por medio del Bienestar. Tarde o temprano, la historia de la pandemia también sacará a luz las verdades.

VI. MÁS DIFUSIÓN

Que Tania Flores anda contenta porque la disculpa que recibió de algunos medios locales por órdenes del Tribunal Electoral de Coahuila, de Sergio Díaz. Los magistrados definieron violencia política en razón de género contra la Alcaldesa de Múzquiz. Estos casos suceden en cada elección y si bien el Tribunal ordena tomar un curso en línea para la no repetición del tema, bueno sería que lo difundan más.

VII. TIEMPO DE DEFINICIONES

Dice José Benito Ramírez Rosas, exdiputado local de Morena, que es hora de definiciones. La realidad es que las definiciones eran antes de la elección del Coordinador del Comité de Defensa de la 4T, pero todavía les queda tiempo. El caso es que Ramírez Rosas plantea a sus correligionarios que se definan de una vez en apoyar al candidato más fuerte de entre los que surgieron tras la división en Morena. Si es por encuestas, el precandidato que Morena, de Mario Delgado, eligió lleva mayor ventaja que el disidente que se fue al PT. Está claro. Lo que Benito y el resto de los morenos deberían hacer es unirse de una vez por todas, porque la diferencia de las encuestas –las más reales– todavía tienen marcada diferencia entre los que serán los candidatos a la gubernatura.

VIII. ES ACERTADO

No es casualidad que el Instituto Electoral de Coahuila, de Rodrigo Paredes, tenga como sede Torreón para celebrar una sesión y un foro sobre democracia y participación ciudadana. Las comparaciones son odiosas, pero la Región Laguna exige más a cualquier tipo de autoridad que ninguna otra región del estado. El diagnóstico de Paredes es acertado: primero empezar por generar confianza entre las organizaciones ciudadanas de aquella región.

IX. COMO LOS CANGREJOS

La eliminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), de “El Pollo” Leopoldo Lara, su último presidente, y el surgimiento del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), con Gabriela de León como primera presidenta, marcó un parteaguas. Pero en cuestión de tecnología y otras herramientas, la gestión de De León quedó a deber. El IEPC cerró sus puertas presumiendo las urnas electrónicas, el diseño del hardware y el software. Pero a la llegada de Gabriela el asunto se vino abajo, primero por la salida del diseñador de la urna que era punta de lanza, y después porque no se dio seguimiento. Aquí un botón de muestra de cómo se rezagó Coahuila en tecnología: se acaba de aprobar el uso de urnas electrónicas y en este estado habría 74, mientras que en el Estado de México serán 164 urnas. Además la entidad se quedó sin PREP y mejor no hablemos del Conteo Rápido, ese falló garrafalmente.

TE PUEDE INTERESAR: POLITICÓN: OTROS, PERO CON MISMO ADN