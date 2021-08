POLITICÓN: TEMA INELUDIBLE

I. TEMA INELUDIBLE

Resulta ineludible hablar de la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero. Ayer cimbró los portales de noticias. Renunció a la Secretaría de Gobierno, se reintegra al Senado de la República, pero casi al mismo tiempo, Ricardo Monreal, le abrió paso para presidir la Mesa Directiva. ¿Cuál es el plan de la 4T para el Poder Legislativo a partir del mes de septiembre, cuando se integren los diputados a la Cámara y al Congreso? Esa es la gran duda. Lo cierto es que Olga, con Miguel Riquelme y Chema Fraustro, en su momento Secretario de Gobierno, fue una gran interlocutora y se pudo llegar a acuerdos.

II. BRIOSA CABALLADA

La llegada del gobernador con licencia de Tabasco a la Segob, Adán Augusto López, es todavía una moneda en el aire, tanto para la interlocución con Coahuila, como para todas las entidades, incluso aquellas con gobernador morenista. La segunda parte del Plan de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador está en marcha, eso salta a la vista. El siguiente paso es detener a la briosa caballada que quiere sucederlo, entre ellos, Ricardo Monreal, Mario Delgado y una larga lista más.

III. NO PASAN

La presencia de seguridad en entradas a Saltillo se había visto incrementada desde hace varios días, sin embargo, el enfrentamiento de civiles armados con la Policía de Coahuila, la Guardia Nacional y el Ejército, en la llamada “Brecha del Gas” en el norte de la entidad, ahora pone a todas las corporaciones y municipios en alerta. Ayer el gobernador Miguel Riquelme fue firme y categórico, dijo no a la intromisión de la delincuencia organizada en la entidad. Hay varios puntos amarillos: la colindancia con Nuevo León y Tamaulipas en el norte, y en la región Sureste la colindancia también con Nuevo León, pero a la vez ahora con Zacatecas.

IV. VACUNAS FUNCIONAN

También Miguel Riquelme, ayer que inició obras en la región Sureste, habló sobre los contagios de COVID-19: la constante es que la vacunación está funcionando porque hay menos decesos y menos hospitalizaciones, comparando números con etapas anteriores de la pandemia. Sin embargo, el llamado sigue siendo el mismo: no bajar la guardia y no relajar medidas sanitarias, porque así la tercera ola quedará atrás más rápido.

V. YA HAY VACUNAS

No se sabe si así era el plan, o la presión de los jóvenes en Saltillo aceleró la llegada de más vacunas contra COVID-19 a Coahuila, pero finalmente un nuevo embarque aterrizó en Torreón. De acuerdo con Reyes Flores, delegado del Gobierno Federal, son 180 mil dosis para la población rezagada, es decir, todos aquellos que no se han vacunado por algún motivo. En realidad, analizando fríamente el tema, vacunar a los rezagados es una gran oportunidad de disminuir no sólo contagios, sino muertes o casos de hospitalización, porque las estadísticas demuestran que quienes están con complicaciones ahora son las personas no vacunadas. Los jóvenes deben seguir empujando, el futuro es de ellos, y ellos tienen que construirlo.

VI. EL BASURERO

El que debe andar sonriente es el obispo Emérito, Raúl Vera. Con eso de que al confinamiento de desechos de General Cepeda, según la Cámara de Diputados, incumple con el Impacto Ambiental, los problemas se le volverán a venir encima a este basurero. Vera defendió a los campesinos que habitan cerca del confinamiento, pero por eso fue perseguido. No era nada nuevo para él, pero cansa.

VII. CONTRALORES

En eso de los nombramientos de los contralores internos en los municipios, la Comisión de Auditoría Gubernamental y Cuenta Pública de Edna Dávalos ya debería estar tomando cartas en el asunto. Desde antes del inicio de las administraciones municipales actuales hay inquietud de las organizaciones civiles para tener contralores profesionales, no compadres, ni amigos, no afines a los alcaldes en turno. De esta manera se garantiza imparcialidad en las decisiones sobre procedimientos administrativos no graves. Es una buena forma de empezar con el pie derecho para cualquier administración, demostrando congruencia, imparcialidad y honestidad, pero esta comisión debe empezar a guiar el camino.

VIII. ARGUMENTOS

Dentro de las campañas políticas hubo de todo, en las más recientes, el argumento más utilizado fue la violencia política en razón de género. Sin embargo, las decisiones del Tribunal Electoral de Coahuila, de Sergio Díaz, no se dejó llevar, por el contrario, hubo análisis de los casos particulares y sobre todo el contexto. Por eso Paty Grado, alcaldesa de San Pedro, se quedó con las ganas de que Édgar Sánchez, ex diputado local, tuviera algunas sanciones por sus declaraciones.

IX. ESTANCIAS INFANTILES

El presidente Andrés Manuel López Obrador va por su tercer informe, y la gente sigue pidiendo lo mismo: que regresen los programas sociales que retiró, dizque porque había corrupción. La senadora Verónica Martínez hizo un recorrido por parte de los municipios de la región Sureste: Ramos Arizpe, General Cepeda y Arteaga, y le pidieron que retornen las estancias infantiles. El programa dejó un hueco muy profundo, pero sobre todo una necesidad social que es difícil sea absorbida por otros órdenes de gobierno o por la misma iniciativa privada, que ya cuenta con demasiada carga fiscal.