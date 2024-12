POLITICÓN: Transformación judicial sin precedentes promete Coahuila para primera elección de juzgadores

I. HOMOLOGACIÓN EN PUERTA

El Poder Judicial de Coahuila se prepara para una transformación sin precedentes. La presidenta del Congreso , Luz Elena Morales , asegura que la homologación con la reforma federal no será sólo una formalidad: el objetivo es garantizar perfiles idóneos que fortalezcan un sistema judicial eficiente y profesional. Entre los cambios que se avecinan, producto de la reforma federal, están: elecciones populares para jueces, paridad de género y nuevos tribunales. Desde el Congreso aseguran que cumplirán con rigor. Mientras tanto, los abogados litigantes, quienes enfrentan las carencias del sistema, esperan que esta vez los cambios sean reales. Ya veremos...

II. DE LAS TOGAS A LAS URNAS

Los enterados avizoran que 2025 llegará con trabajo de sobra para el IEC , debido a la primera elección de jueces y magistrados en Coahuila. No es sólo un rumor: en el órgano electoral ya se alistan para este proceso, al grado de incluir recursos específicos en su proyecto de presupuesto. Los tribunales se preparan para someterse al escrutinio popular. ¿Estarán listos los jueces para intercambiar los argumentos jurídicos por discursos de campaña?

III. ESCENARIO CONOCIDO

El magistrado Miguel Mery Ayup , actual presidente del Poder Judicial, ya dio el primer paso y encabeza la lista de quienes han mostrado interés en participar en el proceso electoral de 2025. Los conocedores de la política local comentan que, de todos los que portan toga, es quien más cómodo se sentirá en campaña, pues no es territorio desconocido para él. El escenario será inédito: jueces y magistrados en busca del voto popular. Algunos veteranos observan con recelo esta nueva dinámica −pues no se sienten cómodos con ella− porque no están acostumbrados a disputar el cargo en las urnas.

IV. ¿QUIÉNES MÁS?

Entre los magistrados hay quienes conocen bien el ámbito electoral, aunque no desde la boleta, sino desde la operación. Nos comentan que en el Pleno hay experiencia acumulada que podría ser útil en este nuevo proceso, siempre y cuando superen el filtro del voto popular. En los pasillos del Poder Judicial se respira un aire de cautela: algunos esperan conocer las reglas del juego antes de decidir si se aventuran a la contienda. ¿Quiénes cambiarán la “comodidad” de la toga por la incertidumbre de las urnas?

V. TOMANDO PREVISIONES

Ante la inminente avalancha de deportaciones hacia México, que se prevé ocurra en cuanto Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos, el Gobierno de Claudia Sheinbaum ya trabaja en un plan de reacción con los gobiernos estatales de la frontera norte a fin de dar respuesta humanitaria al fenómeno. Según nos comentan, la idea es establecer una serie de albergues que se ubicarán al menos a 100 kilómetros de la frontera norte y servirán para atender a la avalancha de indocumentados que se espera sean expulsados del vecino país del norte a partir del 20 de enero próximo.

VI. EL MAL MENOR

Municipios como Sabinas, San Juan de Sabinas y Múzquiz, en Coahuila, servirían como asiento de los refugios temporales que ayudarían a procesar a los expulsados de la Unión Americana antes de decidir el tratamiento que recibirían, dependiendo de su calidad migratoria. Para fortuna de Coahuila, nos dicen, se espera que el mayor flujo de migrantes expulsados del vecino país no se registre por nuestra entidad, sino por Tamaulipas. Habrá que ver.

VII. VERSIÓN ALTERNATIVA

A propósito de las denuncias que se han formulado en torno a la presunta “manipulación” del proceso para renovar la dirigencia estatal del PAN , donde formalmente manda Elisa Maldonado , conocedores del tema nos dicen que hay otra versión de los hechos que vale la pena conocer. ¿Cuál es la trama de esta “versión alternativa”? Que, en realidad, las acusaciones de presunta manipulación de los comités municipales del panismo comarcano son “patadas de ahogado” del grupo del hoy diputado federal Guillermo Anaya , quien ve cómo se le escurre entre las manos el control del panismo comarcano que consideraba era parte de su patrimonio.

VIII. LA ‘GUERRA’ POR LA NÓMINA

En otras palabras, nos dicen, la guerra intestina del PAN Coahuila tiene que ver con el interés del lagunero por seguir “llevando mano” en las negociaciones de cualquier prolongación de la alianza local de los albiazules con el priismo local. O, para decirlo más claro, se trata de una disputa por los puestos que el Gobierno de Coahuila quiera entregarle a los otrora “opositores” panistas. Usted, ¿cuál versión prefiere?

