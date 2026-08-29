Por encima de doble nacionalidad está México, afirma Ceci Guadiana

La reconocida política coahuilense reconoció en su perfil del Facebook que nació en Estados Unidos por decisión de sus padres.

La senadora morenista Cecilia Guadiana rompió ayer el silencio y fijó postura acerca de su doble nacionalidad, tras dejar entrever que puede renunciar a la de Estados Unidos, por intereses de la Nación.

Precisó que por encima de cualquier interés personal, siempre estará México y su soberanía, con lo que dejó abierto que puede participar por la gubernatura de Coahuila aunque renuncie a Estados Unidos.

Cecilia, sin embargo, destacó, que hoy sus responsabilidades están en el Senado, de la mano del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre el tema, el senador Luis Fernando Salazar se pronunció a favor de prohibir que políticos de doble nacionalidad sean presidenciables y candidatos a gobernadores.

El representante popular morenista dijo a esta columna que es claro que en estos dos casos la Constitución exija la nacionalidad mexicana al presidente de México y gobernantes estatales.

Salazar Fernández señaló que para ocupar otros cargos, la ley puede permitir que el representante popular sea mexicano y tenga otra nacionalidad.

El senador de la 4T coincidió con la presidenta Claudia Sheinbaum en el sentido de que quienes aspiren a la presidencia y gubernaturas, y posean dos nacionalidades, renuncien a la segunda.

LEY SALINAS

Y en más, resulta que el tema de la prohibición de la doble nacionalidad nunca aludió al ex gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca que se destapó para presidente.

En realidad, el destinatario es nada más y nada menos que el empresario Ricardo Salinas Pliego que ayer admitió su doble nacionalidad y dijo que la iniciativa de ley es por miedo a él.

¿Adivinen quién tiene doble nacionalidad?, posteó Salinas en redes sociales, tras advertir que Morena actúa así por temor a perder la elección presidencial del 2030.

En diversas ocasiones, Ricardo Salinas ha externado su interés en contender por la Presidencia de la República y afirmó que la propuesta refleja el temor que le tienen en Palacio Nacional.

NADO SINCRONIZADO

Nado sincronizado es lo que se traen, el líder estatal de México Avante, Fernando Rodríguez, y el dirigente del PT en Coahuila, Ricardo Mejía Berdeja.

Aparentemente por separado, los lideres políticos presuntamente enemistados trabajan en común en Castaños y el resto de la Región Centro en asuntos policiacos y sociales.

Fernando y Ricardo siempre fueron grandes amigos y socios, desde sus tiempos de mocedad, pero el llamado “Demonio de Tasmania” se separó del “Tigre” para crear su propio partido político. Activistas políticos en Monclova aseguran que Fernando ofreció a Mejía Berdeja el partido México Avante para trabajar juntos, como antes lo hicieron.

El asunto aquí es saber quién de los dos se quedará con la parte del León...

SANTOS OPERATIVOS

El ayuntamiento de Torreón implementará hoy por la tarde un operativo de seguridad para el partido de futbol entre Santos Laguna contra Tigres.

250 elementos de la policía municipal serán asignados a labores de vigilancia en las inmediaciones del estadio de futbol, como medida preventiva.