Todos los días necesitamos cierto nivel de energía física, mental y emocional para realizar nuestro trabajo o estudios. Desafortunadamente, la energía se reduce o acaba al ser usada o malgastada. Esto explica el por qué a veces nos sentimos cansados, fatigados o exhaustos. En la mayoría de nosotros nuestra energía es alta por las mañanas y tenemos mejor rendimiento en nuestro trabajo y es el mejor momento para hacer buenas y rápidas decisiones. Pero ¿por qué algunas veces estamos drenados o agotados por la mañana y no podemos recuperarnos durante el día? La mayoría de las veces nuestros malos hábitos de vida destruyen nuestra energía y nos hacen menos productivos y felices. A continuación, mencionaré malos hábitos que nos drenan y perdemos empuje en nuestra vida.

1.- Tratar de complacer a los otros. Esto es agotador. Si constantemente tratamos de agradar a nuestro jefe, pareja, maestro o padres terminaremos exhaustos para poder realizar proyectos y tareas de nosotros mismos. Cuando buscas hacer feliz a las otras personas, terminarás siendo desdichado ya que todo tu esfuerzo está dirigido a satisfacer los deseos de los otros y nunca de los tuyos. No estoy diciendo que debemos olvidar pensar en los demás, sino, que es muy peligroso estar buscando siempre la aprobación de ellos. Esto ocurre muy frecuentemente entre nuestros hijos adolescentes ya que a través de sus redes sociales y de grupos buscan la aceptación a toda costa sin importar las consecuencias y el esfuerzo que esto implique. Por ello, siempre los veremos cansados y estresados por la preocupación de recibir notificaciones positivas o “likes” (me gusta) en lo que ellos postean (publicar por internet). Debemos establecer nuestros límites, comunicarlos claramente y aprender a decir “NO”.

2.- Demasiado autocríticos. La crítica constante y el juzgarnos negativamente es exhausto. Esto produce baja autoestima y un sentimiento de menosprecio hacia nosotros mismos. Cuando piensas que no eres suficientemente bueno, enfatizarás tu debilidad y te obsesionarás en tus defectos. Esto es muy agotador. No estoy diciendo que no nos superemos y hagamos las cosas bien, pero muchas veces podemos caer en el perfeccionismo y nunca alcanzaremos la excelencia y nos deprimirá. Hay que ser realistas. Si no vemos nada positivo en nosotros, ¿cómo viviremos con energía y felicidad? Tengamos autocompasión celebrando nuestro esfuerzo y logros.

3.- Vivir con resentimiento. El veneno no solamente es algo que bebes o comes, poder ser también una emoción. El resentimiento es una de las emociones más venenosas que podemos tener. Ser “rumiante” emocional, según muchos psicólogos, es una de las emociones negativas de alta intensidad que puede desgastarnos física, emocional y mentalmente. Estas emociones surgen cuando porque “vivimos en el pasado” y recordamos experiencias o vivencias dolorosas. Y esto guardar con dolor la ofensa que diste o recibiste. Si queremos seguir con energía nuestra vida adelante necesitamos tener el coraje de dejar ir el pasado y sobre todo perdonar y ser perdonado. Continuar sintiéndonos herido, enojado y resentido por lo sucedido nunca servirá para ningún propósito útil. Y como dijo Buda: “La ira es como agarrar un carbón caliente con la intención de arrojarlo a otra persona, pero eres tú quien se quema”.