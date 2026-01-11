Prensa, no disparen

‘Prensa, no disparen’ incluye al reportero en zona de guerra, a los directivos intachables y también a los inversionistas legítimos interesados en los medios de comunicación

Comulgamos de manera exigua con las fuerzas del orden. Continua y forzosa columna de lunáticos. Judiciales, ministeriales, jueces y abogados gansteriles responden a los intereses particulares.

Corruptos con toga y birrete. Bufan. Extorsionan. Seducidos a la usanza del gran capital. Deshonestos, limosneros, corrientes. Patente de corsarios. Amedrentan. Defraudan. Encabezan el listado de colaboradores del crimen organizado.

Detonaron violencia servil. Desea saber el curso de las desapariciones forzosas en México. Interrogue a los policías. Ellos levantaron a muchos. Los entregaron a las células criminales para asesinarlos.

Le sucedió al vaquero galáctico. A Roy. La güera colgada en el puente sobre la avenida Constitución rumbo a la calle Gonzalitos. Sacada desde el Penal del Estado.

Gamaliel López Candanosa y Gerardo Paredes Pérez desaparecieron mientras se dirigían a cubrir el nacimiento de unas siamesas en Monterrey.

Ambos trabajaban para la cadena local TV Azteca Noreste.

Por eso resulta preocupante la detención arbitraria del director general de Grupo VANGUARDIA, Armando Castilla Galindo.

Orquestado en Nuevo León, no en Coahuila, donde reside el periodista; fue apresado por elementos de la Fiscalía de Nuevo León, con apoyo de la Guardia Nacional.

La maldad nunca duerme. Tanta ansiedad

Tras una audiencia realizada este 10 de enero de 2026, el juez de control del Poder Judicial de Nuevo León ordenó la liberación de Armando Castilla Galindo, director general del periódico VANGUARDIA.

La resolución descartó la vinculación a proceso por el delito de fraude. El juzgador determinó que la acusación careció de elementos suficientes. La Fiscalía estatal promovió la imputación.

El juez Luis Eduardo Hernández Meza emitió la resolución al cierre de la audiencia inicial. La autoridad judicial indicó que los datos presentados por el Ministerio Público no acreditaron la participación del directivo en los hechos señalados. Con esa determinación, el proceso penal no continuó. La orden incluyó la libertad inmediata.

La defensa presentó documentación para controvertir la imputación. Los abogados expusieron que el 27 de agosto de 2025 el directivo permanecía fuera de México. La fecha correspondía al acto que la Fiscalía ubicó en Nuevo León. La defensa aportó pruebas oficiales y registros de actividad.

Nos debemos a ejercer el oficio más hermoso y antiguo del mundo, la comunicación social en beneficio de la ciudadanía. Por eso continuamente pasamos a ser foco de atención de malos funcionarios públicos.

“Prensa, no disparen” incluye al reportero en zona de guerra, a los directivos intachables y también a los inversionistas legítimos interesados en los medios de comunicación.

Esto es un llamado de atención.

No al regreso a la época de los cañonazos de 50 mil para callar o desviar la vigilancia de particulares enlodados. Ni pasar por alto al poder judicial con todas sus fuerzas del supuesto orden.

Lean la Constitución. Jamás un reglamento municipal está por encima. A su fragante usurpación de funciones y de putrefacción.

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

