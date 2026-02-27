PRI y MC, los peor evaluados

Los principales partidos de oposición del país, PRI y Movimiento Ciudadano, arrastran una pésima calificación entre la población mexicana, en vísperas de la discusión de la reforma electoral.

Así lo señaló Roy Campos, director de la casa encuestadora Mitofsky, durante su colaboración de ayer en el programa de Azucena Uresti.

Según Roy, el PRI es el peor partido de México, con un 70 por ciento de rechazo popular, en tanto su dirigente “Alito” Moreno fue también el peor evaluado, con un 66 por ciento de rechazo.

Movimiento Ciudadano y su líder nacional, Jorge Máynez, también fueron calificados negativamente por la población mexicana con altos porcentajes de desaprobación.

El resto de los partidos políticos de oposición no fueron evaluados por Mitofski, dada su poca penetración ciudadana y el poco conocimiento popular que se tiene de sus dirigentes.

Por cierto, esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario Omar García Harfuch obtuvieron una aprobación ciudadana del 70 y del 65.4 por ciento respectivamente.

Nada mal...

SAN PATRICIO EN PELIGRO

Una jauría de perros callejeros asola y mantiene en riesgo de ataque permanente a vecinos del fraccionamiento San Patricio Plus, al norte de la capital del estado.

Los canes han mordido ya a varios habitantes de este lujoso sector saltillense y han dado muerte a las mascotas de los vecinos, que se encuentran desesperados y en riesgo de su integridad física.

Ante la falta de atención oficial, las familias afectadas se organizaron para encontrar la guarida de los canes y la encontraron en el patio de un vivero ubicado a espaldas del lujoso fraccionamiento.

Los propietarios del lugar se deslindaron de la propiedad de la jauría y autorizaron a los vecinos a llamar a Control Animal del Ayuntamiento de Saltillo para que sean retirados de la zona residencial.

El saldo al momento es de ocho mascotas muertas y tres personas mordidas por los canes callejeros.

SE FUE DON JORGE

Me entero con tristeza por Ponciano Cruz, del lamentable fallecimiento del estimado periodista Jorge Sosa del Bosque.

A don Jorge lo conocí como corresponsal de un medio estatal, hace ya un buen de años, cuando llegué a Saltillo tras reportear en varios medios informativos de Monclova.

Luego entró a la oficina de Comunicación Social del Gobierno del Estado y, hasta hace poco, lo vi como redactor en el área de prensa del Congreso local.

Don Jorge era un buen hombre, de disciplina y trabajo, y recuerdo que cada vez que nos veíamos me saludaba con su clásica pregunta: “¿Cómo está mi reportero mitológico?”.

Descanse en paz...

RECEPCIÓN EXITOSA

Buena aceptación tuvo en la Ciudad de México la Ópera de Coahuila, que bajo la dirección de Arturo Rodríguez, se presentó hace unos días en la Casa Coahuila de la capital del país.

La anfitriona, Hilda Flores Escalera, destacó la presentación de 45 voces coahuilenses que, dijo, hicieron vibrar a la concurrencia con su talento y dedicación.

Flores Escalera enfatizó que los jóvenes artistas lograron conquistar importantes escenarios como el Castillo de Chapultepec y el Palacio de las Bellas Artes.

Enhorabuena...

SIN SORPRESAS

Los empresarios y obreros de Monclova ya no se chupan el dado tan fácilmente cuando se habla del tema de Altos Hornos de México.

Líderes sindicales y empresariales no se dijeron sorprendidos por la suspensión de la venta de la acería, al declararse desierta la subasta.

Las constantes quiebras y saqueos de AHMSA han curtido el espíritu y el bolsillo de las familias monclovenses, al grado de anticiparse a las malas noticias y las tranzas de cuello blanco.

Monclova es un ave Fénix que resurge de las cenizas...

LA PREGUNTA DE HOY

¿Será verdad lo que dice el diputado federal, Jericó Abramo, de que la reforma electoral que se propondrá el lunes no va a ser aprobada?