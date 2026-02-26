Coahuila: Cecilia Guadiana apoya la reforma electoral y Ricardo Mejía guarda silencio

La senadora Cecilia Guadiana se pronunció a favor de que los diputados federales sean electos por voto popular, como lo propuso la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Ceci apoyó que los legisladores plurinominales salieran a territorio a solicitar el voto de la ciudadanía, para que todos los representantes populares sean electos de manera directa.

TE PUEDE INTERESAR: Representante de Morena en IEC cobra doble sueldo

La representante senatorial manifestó también su total respaldo a la eliminación de la reelección inmediata en todos los cargos, a partir de 2030, y a la reducción de senadores de 128 a 96.

Hasta el momento, el legislador federal del PT, Ricardo Mejía Berdeja, que siempre pondera en redes sociales las acciones de Claudia Sheinbaum, no se ha pronunciado a favor de este tema.

El Partido del Trabajo y el Verde Ecologista, aunque se dicen integrantes de la Cuarta Transformación, están en desacuerdo con que la asignación de pluris ya no sea decisión de sus líderes.

Si bien Cecilia Guadiana es senadora por mayoría, llama la atención que la legisladora tenga mejor disposición que Ricardo Mejía, quien llegó a la cámara como plurinominal.

Es evidente que la propuesta de Sheinbaum Pardo tiene como destinatarios a personajes de oposición que, desde su cómoda posición de plurinominales, la atacan de manera permanente.

Lily Téllez, Carolina Viggiano, Germán Martínez, Ricardo Anaya, Alito Moreno y Rubén Moreira son algunos ejemplos de políticos que, sin ser electos, se eternizan como diputados y senadores.

Qué detalle...

“Cajitas de amor” es el nombre que el regidor saltillense, Mitchel Márquez, adjudicó a las 50 despensas que el ayuntamiento le entrega cada mes y que reparte entre familias vulnerables.

El funcionario municipal aclaró que no es el único que las recibe, sino que es un apoyo del municipio para todos los regidores.

Mitchel, en sus redes sociales, denunció que los políticos las usan para pagar a quienes están en sus estructuras electorales y los apoyan en las elecciones.

El representante de MC señaló que, en su caso, decidió crear una red de apoyo para entregarlas a adultos mayores, sin pedirles nada a cambio.

¿Usted qué opina?

De gira

El fiscal general, Federico Fernández, impartirá una charla sobre seguridad pública a socios de la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción en Monclova.

Fernández Montañez fue invitado por los socios de este organismo empresarial y el funcionario estatal aceptó de inmediato; quedaron de verse la semana próxima en la ex capital del acero.

Los constructores traen varios fierros en la lumbre; buscan a Federico Fernández y aprovecharán su visita para tratar algunos de estos temas.

El fiscal general intensifica su presencia en Monclova y la región centro de la entidad, como parte del modelo de seguridad pública y de investigación de las dependencias a su cargo.

Por cierto, Federico Fernández canceló la reunión de ayer con los miembros de la CANACO y mi amigo, Manolo Dávila Pader, se quedó con la carne asada lista y preparada.

Licencias y renuncias

En Monclova, el regidor morenista, Alfonso Almeraz, solicitó ayer licencia al cargo para ir por la candidatura a diputación local.

De no haber cambio de jugada, la coordinadora de Mejora en Sabinas, Claudia Garza Iribarren, solicitará hoy licencia a su encomienda para ir por la candidatura del PRI a legisladora local.

Las solicitudes de licencia se vienen en cascada, pues mañana es el último día para que los funcionarios públicos cumplan con este requisito electoral.

Atentos...

Adiós a Temo

Desde la región carbonífera reportan el fallecimiento del exalcalde de Sabinas, Cuauhtémoc Rodríguez Villarreal, por una complicación cardíaca.

Temo fue sometido ayer a una delicada intervención quirúrgica para reemplazar la válvula aórtica, pero su corazón no resistió.

Descanse en paz.