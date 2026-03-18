Protegidos de Adán Augusto López arriesgan seguridad del espacio aéreo mexicano

¿Les platico?¡Arre! Ya perdí la cuenta de la cantidad de artículos que le he dedicado al tema de la Agencia Federal de Aviación -AFAC- feudo de Adán Augusto López, ex gobernador de Tabasco; ex secretario de Gobernación; ex coordinador de MORENA en la Cámara de Senadores; ex socio -porque el muy listillo ya vendió sus acciones- de la banda del crimen organizado, “La Barredora”; y hoy asignado a labores rupestres rastreras dentro del politburó de la 4T. Cada detonación ha tenido sus efectos, a saber: - Cese fulminante del ex director de la AFAC, Miguel Enrique Vallín Osuna, por los actos probados de corrupción que Grupo DETONA reveló antes que ningún otro medio. - Despido de 9 de sus colaboradores directos en la víspera de Navidad, por los mismos motivos.

- Denuncias formales ante la Plataforma Nacional de Transparencia, Organo Interno de Control de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, y otras instancias del gobierno federal, por la contratación de amigos, familiares y recomendados de funcionarios de la AFAC, en el AIFA, a pesar de no tener la experiencia requerida para los importantes puestos que ocupan. Obvio, estas contrataciones se dan con el aval directo de Adán Augusto, “señor de los cielos y espacios aéreos de México”. - Mis fuentes dentro de la AFAC y el AIFA me han entregado pruebas de los actos de corrupción y de la contratación sin más requisitos de “que respiren”, a responsables de áreas críticas para la seguridad aérea.

- Dichas pruebas han sido publicadas por Grupo DETONA y hay más, muchas más, que estamos dispuestos a exhibir en caso de que los responsables de resolver este grave problema, no actúen de una vez por todas. Aquí están algunos de los artículos que hemos detonado al respecto: Cesan al primer vinculado con Adán Augusto López. Es un general de SEDENA en retiro

El otro interfecto a quien debo referirme es Juan Antonio Rosales Carrillo, director de desarrollo estratégico de la AFAC. Ambos fueron requeridos para responder a las denuncias presentadas por personal de la AFAC y el AIFA, que demostraron con pruebas fehacientes, la inexperiencia de varios empleados que fueron contratados para puestos clave en el aeropuerto. Sergio Valentín y Juan Antonio defendieron la contratación de esas personas, argumentando absurdamente que cuentan con una experiencia acumulada como derechohabientes del IMSS, pero en puestos que nada tienen que ver con sus responsabilidades actuales.

Grupo DETONA puso al descubierto una red de corrupción muy peligrosa, pues el centro de todo es la prostitución de las certificaciones médicas, técnicas y operativas del personal de las aerolíneas comerciales y empresas privadas que operan en México, y de las contrataciones que hizo Vallin Osuna a través de Rosaldo Alor con personal que no tiene la experiencia, conocimiento ni estudios técnicos relacionados con los puestos que ocupaban en la AFAC; por eso fueron despedidos pero por instrucciones de Adán Augusto, los contrataron en el AIFA.

Al ser servidores del gobierno federal, las sanciones que les aplica la Ley General de Responsabilidades administrativas son las siguientes: Capítulo II. De las faltas administrativas graves de los Servidores Públicos: Artículo 51. Las conductas previstas en el presente Capítulo constituyen Faltas administrativas graves de los Servidores Públicos.

Artículo 54. Será responsable de desvío de recursos públicos el servidor público que autorice, solicite o realice actos para la asignación o desvío de recursos, sean materiales, humanos o financieros, sin fundamento jurídico o en contraposición a las normas aplicables. (El fundamento jurídico básico se refiere a su capacidad probada en el puesto público que ocupa). Una de mis fuentes dirigió este mensaje a las autoridades de la AFAC: ”¿Hasta cuándo van a seguir encubriendo a los recomendados de Adán Augusto? ¿Por qué no los asignan a puestos menores de barrido y trapeado o en vez de mandarlos al AIFA, los dejan en la AFAC Central, y dejan de envenenar ese aeropuerto? No lo hacen por saben que no van a dar el ancho.

El AIFA no garantiza la seguridad a pasajeros. ¿Qué sigue? ¿Van a esperar que la OACI y FAA vengan a auditar a México y degraden una vez más la categoría de la aviación mexicana? Si vienen, no solo revisarán los expedientes de estas personas, sino que saldrán a la luz todas las contrataciones indebidas que se hicieron con Vallín Osuna mientras estuvo en la AFAC”. Y remató diciendo: ”Tenemos más nombres y apellidos. Los defendidos por Sergio Valentin y Juan Antonio pueden estar tranquilos, pues que sin saber hacer nada no tendrán riesgo de perder su beca de plaza especializada”. Cajón Desastre: - Esta es la noticia local que tengo para ustedes: Fernando, “Nano” Margáin Sada, hoy Jefe de Gabinete en el Ayuntamiento de Monterrey, dejará de ser sampetrino para convertirse en regio. ­ Anda buscando depa en cualquiera de estos tres sectores: San Jerónimo, Contry y otras colonias del sur de Monterrey e incluso en el Centro de la metrópoli. - Aunque falta saber cómo resultan las cosas después del anuncio de este miércoles por parte de Alito Moreno (“Adrián de la Garza va por el PRI en un modelo de alianza como eje central”, dijo el presidente nacional del PRI), los cuadros directivos del PAN-NL perfilan al “Nano” para contender por la alcaldía regia, en contra de sus correligionarios, Arturo Salinas Garza -expresidente del Tribunal Superior de Justicia de NL- e Iván Garza, que se hizo famoso por presumir ser egresado de Harvard, cuando solo asistió a un curso de cinco días en esa universidad de EEUU. - Eso ocurrió en 2015, cuando aspiraba a la alcaldía de Monterrey y en esa ocasión, Ildefonso Guajardo comentó que eso no lo acredita como egresado de Harvard, porque... “de ser así, yo vendría siendo algo así como doctor egresado de esa prestigiada universidad”. - A juzgar por lo que vino a decir aquí el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, el PAN iría solo en todas, pero recuerdo haber escrito en una de mis columnas que Jorge podrá decir misa, pero al menos aquí, falta ver qué dicen los jerarcas del panismo en NL. - Una cosa es clara: si la oposición quiere vencer a MORENA, van a tener que aliarse blanquiazules y tricolores. - Con el MC no, porque Samuel trae un arreglo con la presidente para que lo siga ayudando a que no le reactiven las carpetas de investigación que tiene pendientes y se iría de lado con el humilde fuero de una humilde diputación, para evitar la acción de la justicia. - El MC va a jugarla -al menos en NL- a diluir el voto de la oposición para impulsar a la candidata o candidato de MORENA en las elecciones de 2027. Queridos lectores, están ustedes informados. Recuerden quién se los dijo primero. Mañana, cambio completo de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente de mi MaryGaby Kalifa Kaún y en un descuido se nos aparece por aquí, Sanjuana Martínez.

Publicidad