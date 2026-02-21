¿Qué es lo importante? (2)

Gracias por leerme. Nunca será suficiente mi agradecimiento al hacer suyas estas letras e ideas. Algunos textos editados aquí en lunas pasadas han sido acogidos con buena suerte por parte suya y usted, y nadie más, me ha pedido abonar nuevas letras a diversos planes, a diversas ollas en la lumbre, las cuales requieren nuestra atención.

¿Qué es lo importante, señor lector? El melómano y empresario, don Javier Salinas, se comunicó y me dijo lo siguiente: “Oiga, maestro, usted tocó un tema muy sensible: la desvalorización del ser humano y su alma...”. Gracias por su lectura y palabras, don Javier. Voy de acuerdo en que es mi deber abordar temas candentes a nivel nacional, local e incluso internacional, con el papel global que está cumpliendo Donald Trump y su mano de hierro, quien tiene en su puño a casi todo el mundo. Vaya, hasta el gigante asiático, China, se ha mostrado cauto con semejante dinosaurio y monstruo llamado Trump.

¿Por dónde iniciar hoy? Como dice Lewis Carroll en la inolvidable “Alicia en el País de las Maravillas”: hay que iniciar por el principio primero y luego continuar. Algo tan trivial y de sentido común, lo cual se está perdiendo hoy en día. ¿No lo cree usted así? Lea lo siguiente, lo cual eriza la piel y el esqueleto...

Adictos al dolor, los jóvenes buscan en los excesos puertas de salida. Hoy los jóvenes no quieren cambiar al mundo y sus instituciones, sólo vegetan ante su celular de última generación. Si usted revisa la última Encuesta Nacional de la Juventud (ya casi todas las encuestas sepultadas hoy por Morena y su 4ª traición), se escandalizará de los parámetros que éstos tienen como guías, gurús o ejemplos a seguir (héroes).

¿Cuándo se jodieron los jóvenes como generación? No lo sé, un sociólogo debe dar la respuesta. Más peligrosos que cualquier otra cosa en Coahuila son los accidentes de tránsito. Los suicidios ya a nadie importan. ¿Por qué los jóvenes no se cuidan ni se preocupan por su futuro? Pues por eso: su vida no les importa.

Agobiados por la vida, andan ojerosos y rendidos. Y para nuestra desgracia en Coahuila, mucho tiempo estuvo prohibido vivir (Rubén Moreira como gobernador prohibió la sal en los restaurantes, ¡puf!). Todo esto está cambiando bajo la égida de Manolo Jiménez Salinas, el “Cowboy Urbano”. Ya hay una gama de actividades como conciertos, más y mejores ofertas gastronómicas y de entretenimiento en plazas y espacios públicos.

Se necesita todo tipo de espacios, incluyendo los espacios negros (prostíbulos, casas de citas, lupanares), porque funcionan como válvulas de escape y liberan la tensión y presión de una juventud perdida. Por algo hoy cada vez se suicidan jóvenes más y más jóvenes, por no contar con alternativas de distracción, vida futura y opciones de convivencia. Si no hay nada de lo anterior, se llega a aquel flagelo, el cual floreció en el siglo 13, y aún hoy lo padecemos: la acedia.

¿Qué es lo importante? Sin duda, regresar a lo nuestro, a nuestras raíces, a las enseñanzas primigenias de nuestros padres. Hurgar dentro de nosotros mismos, no buscar la solución afuera, sino adentro. Pero estos jóvenes no tienen, para su desgracia, dicha formación ni raíces sólidas. Por eso, por esto, estamos entrampados.

¿Qué es lo importante? Sin duda, leer alta y bella poesía, la cual nos hace vibrar la piel y el esqueleto. Ni se diga eso llamado pensamiento, nuestra sesera completa. Lo importante es –en mi caso– leer a dos poetas fundamentales de la humanidad, dos gringos, dos libros, los cuales la mano generosa de don Gerardo Blanco Guerra me los ha acercado, merced a un viaje relámpago, el cual tuvo a la Ciudad de México. A saber: “Canto de mí Mismo”, de Walt Whitman, y “Potrillo”, de Charles Wright. Escribe éste último:

“¿Cómo es que me ha tomado una vida darme cuenta

de que el cielo y la tierra no tienen preferidos

en ningún extremo?

Los poetas traen la verdad en su palabra. Son santos. ¿Lo nota? No hay preferidos, por eso hay que elegir siempre ser felices y estar vivos, y evitar la melancolía, la tristeza, la acedia y, claro, en el extremo, la muerte. No siempre se logra o se puede. Pero en la lucha y batalla está la recompensa. Lea usted las siguientes noticias dolorosas donde, al menos para mí, importan los seres humanos, no un perro ni un gato...

“A horas del 14 de febrero. Le falla Cupido y se da matarile”. Blanca Sarabia, de apenas 33, se suicidó por supuestamente separarse de su pareja. El domingo 15 de febrero se podría leer en los diarios de la tarde: “Otra más intenta suicidarse. Le regala muerte como San Valentín. Jorge Vásquez se suicidó en Piedras Negras tras sostener discusión con su pareja”. “Fallece en casa por sobredosis. Agarra drogo el viaje eterno”. De apenas 35 años, Luis Gerardo Torres murió por sobredosis. Y dos maneras extrañas y aterradoras de morir: un anciano murió calcinado en su humilde vivienda por falta de movilidad (don Mario, de aproximadamente 65 años) y una bebé tomó su biberón y murió broncoaspirada, ¡puf! (15 de febrero).

“Holgazaneo, a mi antojo, y me paro a observar/una hierba de brisa estival”.- Whitman. ¿Remedio contra la rapidez de la vida? Holgazanear...