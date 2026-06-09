¿Qué pierden si NO son candidatos para NL en 2027?

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Opinión
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    ¿Qué pierden si NO son candidatos para NL en 2027?
    Mijes, Colosio, Waldo, Clara Luz, Adrián, Tatiana y Judith, de I. a D. Grupo Detona/Diseño: Edwin Sánchez Landeros

Plácido Garza DETONA Clara Luz, Judith Diaz, Tatiana, Adrián, Colosio, Mijes y Waldo

¿Les platico? ¡Arre!

Clara Luz Flores Carrales:

- NADA. Regresaría a la Secretaría de Gobernación, donde puede volar más alto si Rosa Icela Rodríguez contiende y gana en SLP, contra las intenciones de Ricardo Gallardo Cardona -gobernador del PVEM con antecedentes penales- y sus neblinosas intenciones de heredar el “Trono de las Tunas” a su esposa, Ruth González Silva.

Judith Díaz:

- NADA. Volvería muy campante al Senado a completar su periodo en 2030 y reagruparse para intentar suceder en Guadalupe al actual alcalde, Héctor García, quien será reelecto en 2027 por méritos propios, no tanto por ser parte del MC.

Luis Donaldo Colosio Riojas:

- NADA. Regresaría al Senado y a lo mejor la “marca” del apellido le alcanza para buscar la grande en 2030, por el MC, porque de acuerdo a lo que me dijo en entrevista EXCLUSIVA, parece ya haber quemado las naves priyistas.

$!A la derecha, Julio Javier Scherer Pareyón, diputado federal por el PVEM, hijo del ex consejero jurídico de AMLO. Aquí con Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada verde en el Senado.
A la derecha, Julio Javier Scherer Pareyón, diputado federal por el PVEM, hijo del ex consejero jurídico de AMLO. Aquí con Manuel Velasco Coello, coordinador de la bancada verde en el Senado. Grupo Detona

Andrés Mijes Llovera:

- NADA. Debido a las excelentes relaciones que ha tejido con la IP, de pronto podría aparecer como director de Costco, FEMSA Comercio (Oxxo), Walmart, SuKarne, Bachoco, Show Center Complex Escobedo o a lo mejor como presidente de Coparmex, Canadevi, CAINTRA o la CNIC en el Estado y de ahí, al CCE, pues es muy amigo de Carlos Salazar Lomelí, entre otros lagartones de la empresa nacional.

Waldo Fernández:

- NADA. Regresaría al Senado y TAN TAN a sus escarceos políticos.

- Así me lo dijo ayer, también en EXCLUSIVA, antes de tomar el avión de Torreón a la CDMX y después de que vivimos de cerca e in situ, la soberana GOLEADA 16-0 que le metió el PRI a Morena, en las elecciones de Coahuila.

$!El del dedo meñique torcido -igual que su alma- es YSQ. El abrazado, Julio Scherer Ibarra, resiente junto a su hijo, las venganzas de Morena y la 4T.
El del dedo meñique torcido -igual que su alma- es YSQ. El abrazado, Julio Scherer Ibarra, resiente junto a su hijo, las venganzas de Morena y la 4T. Grupo Detona

Adrián de la Garza:

- NADA. Se concentraría en seguir haciendo crecer la empresa familiar que administra en la FGJNL.

Tatiana Clouthier:

- TODO, porque NADA le quedaría después de ser panista.

- Cambiarse a la 4T/Morena.

- Pelearse con su hermano y revolcar el prestigio del célebre y venerado, Maquío.

- Facilitarle negocios a su marido, cuando fue secretaria de Economía.

- Abandonar a su suerte a nuestros heroicos paisanos en las pasadas navidades, que fueron venadeados, robados y mal tratados a su paso por la frontera y las carreteras mexicanas, por parte de aduanales, marinos y la Guardia Nacional, mientras la ex titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior se la pasaba muy quitada de la pena en las fiestas decembrinas.

- Perder los afecto$ y querencia$ de Poncho Romo, caído en desgracia por andar de tintorero y planchar las trapacerías de AMLO.

- Dejarse “ayudar” por Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de AMLO y hoy un apestado por la 4T debido a su libro, considerado una traición a Morena.

- (Por cierto, a lo mejor Tatiana no sabe que el primogénito de Scherer Ibarra -Julio Javier Scherer Pareyón, diputado federal plurinominal del PVEM por Sonora- es investigado por la FGR debido a su presunta corrupción en la concesión de un libramiento construido en la ciudad de Nogales.

- Así lo anunció Alejandro Gertz Manero, ex titular de esa dependencia, el 6 de julio de 2025, antes de irse como embajador de México a Gran Bretaña.

- Dicho caso está a punto de ser judicializado y llegaría a tribunales.

- Entonces, aguas Tatiana, porque así se las gasta el poder contra quienes lo traicionan.)

- La hija del Maquío está en CERO$, pues la parvada de “asesores” que se carga, no le meten ni un quinto a su campaña -puras mantas virtuales-, comenzando por el “bendecido por la raza” y mantenido de mami, Hernán Gerardo Sada Garza, conocido en el bajo mundo como “Grillo Sadda”.

Cajón Desastre:

- No me llamo Inés, pero por ahí mero es...

- Mañana, un ejercicio BIC con las alcaldías 2027 de Monterrey y el área metropolitana, incluyendo -por supuesto- al Pueblo Mágico de Santiago, baluarte priyista, con muchas posibilidades de tornarse anaranjado.

- Mañana también, el Incomparable Iván y toda su Compañía, más de Sanjuana Martínez y las larvas en celo que le siguen la corriente, sin saber en la que se están metiendo.

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Plácido Garza

Plácido Garza

Nominado a los Premios 2019 “Maria Moors Cabot” de la Universidad de Columbia de NY; “SIP, Sociedad Interamericana de Prensa” y “Nacional de Periodismo”. Es miembro de los Consejos de Administración de varias corporaciones. Exporta información a empresas y gobiernos de varios países. Escribe diariamente su columna “IRREVERENTE” para prensa y TV en más de 40 medios nacionales y extranjeros. Maestro en el ITESM, la U-ERRE y universidades extranjeras, de distinguidos comunicadores. Como montañista, ha conquistado las cumbres más altas de América.

El 29 de septiembre de 2022, Plácido Garza fue incluido en la Enciclopedia de la Literatura en México por su libro “Irreverente” con más de un millón de copias vendidas, donde se le destaca en la reseña como “disparador incansable de ideas, algunas provocadoras, otras, lapidarias”. Es reconocido por su tono fresco y mordaz de crítica política y social, así como una viva expresión de la lengua y la cultura mexicana, mezcla antagónica generada por la proximidad con Estados Unidos.

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