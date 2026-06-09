¿Qué pierden si NO son candidatos para NL en 2027?

- NADA. Regresaría al Senado y a lo mejor la “marca” del apellido le alcanza para buscar la grande en 2030, por el MC, porque de acuerdo a lo que me dijo en entrevista EXCLUSIVA, parece ya haber quemado las naves priyistas.

- NADA. Volvería muy campante al Senado a completar su periodo en 2030 y reagruparse para intentar suceder en Guadalupe al actual alcalde, Héctor García, quien será reelecto en 2027 por méritos propios, no tanto por ser parte del MC.

- NADA. Regresaría a la Secretaría de Gobernación, donde puede volar más alto si Rosa Icela Rodríguez contiende y gana en SLP, contra las intenciones de Ricardo Gallardo Cardona -gobernador del PVEM con antecedentes penales- y sus neblinosas intenciones de heredar el “Trono de las Tunas” a su esposa, Ruth González Silva.

- NADA. Debido a las excelentes relaciones que ha tejido con la IP, de pronto podría aparecer como director de Costco, FEMSA Comercio (Oxxo), Walmart, SuKarne, Bachoco, Show Center Complex Escobedo o a lo mejor como presidente de Coparmex, Canadevi, CAINTRA o la CNIC en el Estado y de ahí, al CCE, pues es muy amigo de Carlos Salazar Lomelí, entre otros lagartones de la empresa nacional.

- Así me lo dijo ayer, también en EXCLUSIVA, antes de tomar el avión de Torreón a la CDMX y después de que vivimos de cerca e in situ, la soberana GOLEADA 16-0 que le metió el PRI a Morena, en las elecciones de Coahuila.

- NADA. Regresaría al Senado y TAN TAN a sus escarceos políticos.

Adrián de la Garza:

- NADA. Se concentraría en seguir haciendo crecer la empresa familiar que administra en la FGJNL.

Tatiana Clouthier:

- TODO, porque NADA le quedaría después de ser panista.

- Cambiarse a la 4T/Morena.

- Pelearse con su hermano y revolcar el prestigio del célebre y venerado, Maquío.

- Facilitarle negocios a su marido, cuando fue secretaria de Economía.

- Abandonar a su suerte a nuestros heroicos paisanos en las pasadas navidades, que fueron venadeados, robados y mal tratados a su paso por la frontera y las carreteras mexicanas, por parte de aduanales, marinos y la Guardia Nacional, mientras la ex titular del Instituto de Mexicanos en el Exterior se la pasaba muy quitada de la pena en las fiestas decembrinas.

- Perder los afecto$ y querencia$ de Poncho Romo, caído en desgracia por andar de tintorero y planchar las trapacerías de AMLO.

- Dejarse “ayudar” por Julio Scherer Ibarra, ex consejero jurídico de AMLO y hoy un apestado por la 4T debido a su libro, considerado una traición a Morena.

- (Por cierto, a lo mejor Tatiana no sabe que el primogénito de Scherer Ibarra -Julio Javier Scherer Pareyón, diputado federal plurinominal del PVEM por Sonora- es investigado por la FGR debido a su presunta corrupción en la concesión de un libramiento construido en la ciudad de Nogales.

- Así lo anunció Alejandro Gertz Manero, ex titular de esa dependencia, el 6 de julio de 2025, antes de irse como embajador de México a Gran Bretaña.

- Dicho caso está a punto de ser judicializado y llegaría a tribunales.

- Entonces, aguas Tatiana, porque así se las gasta el poder contra quienes lo traicionan.)

- La hija del Maquío está en CERO$, pues la parvada de “asesores” que se carga, no le meten ni un quinto a su campaña -puras mantas virtuales-, comenzando por el “bendecido por la raza” y mantenido de mami, Hernán Gerardo Sada Garza, conocido en el bajo mundo como “Grillo Sadda”.

Cajón Desastre:

- No me llamo Inés, pero por ahí mero es...

- Mañana, un ejercicio BIC con las alcaldías 2027 de Monterrey y el área metropolitana, incluyendo -por supuesto- al Pueblo Mágico de Santiago, baluarte priyista, con muchas posibilidades de tornarse anaranjado.

- Mañana también, el Incomparable Iván y toda su Compañía, más de Sanjuana Martínez y las larvas en celo que le siguen la corriente, sin saber en la que se están metiendo.