¿Qué significa ser un ser humano? ¿Qué tengo que hacer para avanzar hacia la meta de ser un ser humano más completo? No se da de a gratis

¿Cuál es mi responsabilidad como ser humano entre seres humanos? ¿En la familia? ¿En la comunidad? ¿En el mundo? Es más, ¿qué significa ser un ser humano? Consultemos.

Ser un ser humano es definirse como una entidad integral—biológica, psicológica, social y espiritual—perteneciente a la especie Homo sapiens. Se caracteriza por la racionalidad, la inteligencia simbólica, la capacidad de crear cultura, la autoconciencia y la empatía. Es un ser constructor de conocimiento que se desarrolla en un entorno.

¡Wow! Me impactó. Me gustó. Me movió. Y ahora entiendo porque mi maestro dice que en el mejor de los casos llegamos a ser aspirantes a seres humanos. La racionalidad, la inteligencia simbólica, la capacidad de crear cultura, la autoconciencia, la empatía y la construcción de conocimiento son logros de altísimo valor, o sea logros caros. Creo que todo ser humano tiene las semillas de estos valores, pero ¿cuántos de nosotros estamos dedicados a su desarrollo dentro de nosotros mismos? Ser un ser humano no se conquista por mera existencia, según yo. Y a la vez todo ser humano lo es en un nivel u otro.

Algo debo aclarar en este punto. No pretendo decir que un ser humano (la especie) vale más que otro, a pesar de que nos damos a la tarea a diario de enaltecer a algunas personas y rebajar a otras desde nuestro muy fallado criterio. Lo que pretendo es retarme/nos a aspirar a elevarnos dentro de nuestra propia identidad y manifestación de la condición humana. Como siempre, creo que uno de los puntos de partida es desarrollar un pensamiento basado en referenciar lo que pienso con lo comprobable desde mis cinco sentidos. Los cinco sentidos no incluyen lo que imagino, lo que asumo ni lo que interpreto. Todo eso es un área que no cabe en la racionalidad. Y ¡vaya que nos causa problemas! De allí se derivan disgustos, desacuerdos, pleitos, críticas y probablemente hasta guerras. Sí. Cuando menos las guerras y conflictos de familias sí. Entonces, como dice uno de los cuatro acuerdos: no asumir. Para comenzar. ¿Cómo ven?