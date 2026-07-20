¿Quién estará al frente del próximo orden mundial?

Por Joschka Fischer, Project Syndicate.

BERLÍN- La era en la que el orden mundial se basaba en el monopolio estadounidense del poder militar y económico y de los valores ha llegado por fin a su fin, llevándose consigo el largo período de estabilidad de Europa. El mundo se ha vuelto considerablemente más turbulento e incierto, y el futuro próximo traerá consigo aún más inestabilidad.

En el pasado, los contornos del orden mundial quedaban claramente reflejados en el formato del G-7/G-8, que reunía a los principales países industrializados. Pero ahora existen formatos rivales, como la Organización de Cooperación de Shanghái, liderada por China; la Unión Económica Euroasiática, liderada por Rusia; y el BRICS+ (Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica y media docena de miembros más, además de diez países socios), todos ellos compuestos predominantemente por economías emergentes.

La hegemonía estadounidense ha dado paso a una nueva configuración basada en la rivalidad y la competencia entre varias grandes potencias, en la que ya no existe un conjunto fijo y codificado de normas. En su lugar, solo existe el poder económico, tecnológico y militar, lo que implica un mayor riesgo de conflicto e incluso de guerra entre potencias nucleares.

Este nuevo orden dista mucho de ser estable. Las guerras en Ucrania y en el Golfo Pérsico, así como la guerra civil en Myanmar —a la que nadie se molesta siquiera en intentar poner fin—, dan fe de ello, al igual que la persistente amenaza de guerra entre China y Taiwán o en la península de Corea. Estas dos guerras abiertas, sumadas al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, ya han tenido un impacto significativo en la economía mundial, debido al aumento de los costes del petróleo, el gas, los fertilizantes y otros productos esenciales. Muchas personas están muriendo en ambos conflictos, y el riesgo de escalada sigue creciendo.

No es de extrañar que Ucrania e Irán sean los que más atención pública acaparan. Pero estos conflictos también tienen el carácter de guerras por poder, ya que sus implicaciones estratégicas no pueden entenderse sin tener en cuenta la lucha histórica entre Estados Unidos, la actual primera potencia, y China, el rival en ascenso. China mantiene un perfil bajo, y está ganando terreno discretamente, mientras Estados Unidos se debate desesperadamente en el Golfo y arremete contra viejos amigos y aliados.

Esta lucha de poder al más alto nivel es un duelo entre sistemas muy diferentes que darán forma al siglo XXI. Estados Unidos es una economía de mercado altamente competitiva y la democracia más antigua del mundo, aunque actualmente se vea asediada por los oligopolios de la industria tecnológica.

China, por el contrario, es un Estado centralizado gobernado por un partido todopoderoso capaz de ejercer un control absoluto sobre la economía, el ejército y la sociedad. En el espacio de una sola generación, ha pasado de ser un país desesperadamente pobre y subdesarrollado a convertirse en un aspirante realista al primer puesto en el orden mundial. Se trata de un éxito colosal, se mire como se mire.

La verdadera jugada maestra del comunismo chino se produjo tras la locura de la Revolución Cultural de Mao Zedong. Al tiempo que mantenía el poder absoluto y el control del partido, Deng Xiaoping permitió que floreciera un sector privado en rápido crecimiento dentro de la economía estatal existente, que acabó superando incluso a la de EE. UU. en muchos sectores. El resultado, impulsado por un gigantesco mercado interno, es una especie de hipercapitalismo comunista.

El modelo chino contrasta radicalmente con el de la Unión Soviética, que desde el principio fue una empresa anticapitalista, impulsada principalmente por la ideología. Los chinos querían tanto mantener sus raíces como emular la economía capitalista más exitosa de la historia; y lo consiguieron. Este enfoque, aparentemente paradójico, ha funcionado de maravilla y sigue haciéndolo.

China debe su éxito a varios factores, entre ellos un mercado interno que permite enormes economías de escala, enormes inversiones en infraestructuras, un auge de la construcción, una urbanización en expansión, una feroz competencia en el mercado interno y enormes inversiones estatales en investigación y desarrollo. El Estado chino se ha centrado con gran precisión en sus objetivos estratégicos, en particular en el desarrollo y la modernización de sus fuerzas armadas y en ganar la carrera por el dominio mundial en tecnologías como las energías renovables y la inteligencia artificial. Nadie puede negar que la experiencia del Partido Comunista de China en la planificación a largo plazo y su determinación por alcanzar la cima han creado un sistema dual extraordinariamente exitoso.

Queda por ver si Estados Unidos será capaz de hacer frente al desafío chino a su primacía, tal y como hizo frente a la Unión Soviética. La respuesta dependerá, en parte, de si sigue alejándose del modelo capitalista democrático que perfeccionó. El actual giro hacia un oligopolio autoritario de magnates tecnológicos privados y el amiguismo es un regalo para el PCCh.

Pero la respuesta también dependerá de si los dirigentes chinos pueden resistir la tentación de recurrir a la violencia frente a Taiwán. Si China se mantiene fiel a su propio modelo de éxito, podrá alcanzar, y acabará alcanzando, la mayoría de sus objetivos mediante medios pacíficos. Pero tendrá que evitar la ilusión de que la historia se desarrolla según leyes que el PCCh comprende. Siempre es posible que surjan imprevistos o se cometan errores de juicio, y sus costes pueden ser enormes. Basta con preguntárselo a Vladímir Putin y a Donald Trump. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Joschka Fischer, ministro de Asuntos Exteriores y vicecanciller de Alemania entre 1998 y 2005, fue líder del Partido Verde alemán durante casi 20 años.