Rebelión en la granja... de SOMOS México

¿Les platico? ¡Arre!

Ahora que el líder nacional de SOMOS México estuvo en Monterrey, uno de los rebeldes fue sentado a escasos metros del presidium.

Los que lo cilindrean hicieron tal cosa para que tomara la palabra, pero no se atrevió.

En dicho desayuno, Fernando Turner Dávila ocupó un lugar a la diestra de Guadalupe Acosta Naranjo y levantó la mano cuando se habló de quién sería el candidato de SOMOS... por la gubernatura de NL.

En la posterior rueda de prensa, Turner Dávila volvió a ocupar el estrado y no así el otro ni quienes lo embotellan.

Personalmente destapé a Turner Dávila como candidato de SOMOS... a la gubernatura de NL. (También lo hice antes con Clara Luz Flores Carrales (Morena); Héctor García (MC); Lorena de la Garza (PRI/PAN por la alcaldía de Monterrey); Martha Herrera (misma alcaldía, por el MC); Luis Cavazos, (MC, por la alcaldía de Allende); Arturo Cavazos (MC, alcaldía de Santiago); Carlos de la Fuente (PAN, por la alcaldía de San Nicolás de los Garza).