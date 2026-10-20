Rebelión en la granja... de SOMOS México
Plácido DETONA Igual que los personajes de George Orwell, los del nuevo partido político, o se aclimatan o los aclichingan
¿Les platico? ¡Arre!
Ahora que el líder nacional de SOMOS México estuvo en Monterrey, uno de los rebeldes fue sentado a escasos metros del presidium.
Los que lo cilindrean hicieron tal cosa para que tomara la palabra, pero no se atrevió.
En dicho desayuno, Fernando Turner Dávila ocupó un lugar a la diestra de Guadalupe Acosta Naranjo y levantó la mano cuando se habló de quién sería el candidato de SOMOS... por la gubernatura de NL.
En la posterior rueda de prensa, Turner Dávila volvió a ocupar el estrado y no así el otro ni quienes lo embotellan.
Personalmente destapé a Turner Dávila como candidato de SOMOS... a la gubernatura de NL. (También lo hice antes con Clara Luz Flores Carrales (Morena); Héctor García (MC); Lorena de la Garza (PRI/PAN por la alcaldía de Monterrey); Martha Herrera (misma alcaldía, por el MC); Luis Cavazos, (MC, por la alcaldía de Allende); Arturo Cavazos (MC, alcaldía de Santiago); Carlos de la Fuente (PAN, por la alcaldía de San Nicolás de los Garza).
Bueno, pues después de que fui invitado al desayuno de SOMOS... confirmé y sostengo:
Turner Dávila es el elegido de ese partido para buscar la gubernatura de NL.
El “otro” escribe en DETONA y ni en este espacio ha sido capaz de “levantar” la mano.
Entonces, ¿qué quieren los rebeldes que intrigan a espaldas de Acosta Naranjo y de Turner Dávila?
Ninguno de ellos ha dicho “esta boca es mía” por la sencilla razón de que no tienen con qué.
Pareciera que no saben que para “ser” se necesita lana.
El partido al que pertenecen no la ha recibido del INE... ni la recibirá. El mismo Acosta Naranjo lo dijo en su desayuno con los comités ciudadanos de SOMOS... en NL.
En vez de agarrar la botella, los rebeldes podrían girarla a algo más accesible, como una alcaldía, una diputación o una regiduría, aunque a lo mejor ni para eso les alcanza.
Con su actitud beligerante por debajo de la mesa, ruedan la botella contra la corriente e ignoran lo que más critican de otros partidos:
Para ganar se necesita UNIDAD y DISCIPLINA.
Tan tan.
Cajón Desastre:
- Mañana, cambio completito de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía, más la Irreverente, Insustituible e Incomparable de mi Gaby Kalifa Kaún de Garza.