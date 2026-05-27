Elecciones 2026: dos postales

Obvio, les valió una madre su súbita deserción porque estaban más preocupados por el estado de salud de Wendy Guevara, Daniela Alexis (“La Bebeshita”), Kunno, Vanessa Labios 4K, Brian “El Shulito” Calderón y DJ Eduardo “El Chile”, entre otros.

Postal 1: Mientras la mayoría de los mexicanos lagrimeaba y rezaba de rodillas por el percance aéreo sufrido por una horda de “influencers” en su viaje a Corea del Sur, Andy López Beltrán renunciaba a su responsabilidad como secretario de Organización de Morena para contender en 2027 por una diputación federal en Tabasco.

Para esos mexicanos, los influencers son su guía moral y espiritual. Más aún, son la patria emocional e intelectual que define su conversación pública de cada día. De haber tenido una experiencia fatal –no deseada– en su viaje, Claudia la hubiera utilizado para distraer a la amable concurrencia del caso Rocha Moya; del hecho de que “el Departamento de Justicia de EU instruyó a sus 93 fiscales federales a triplicar el número de acusaciones contra políticos y funcionarios mexicanos sospechosos de colaborar con el narcotráfico”; de la calificación de Moody’s, que nos llevó al escalón más bajo para invertir en nuestro país, por su débil crecimiento económico, su reducida capacidad para generar ingresos, su deuda alta (52.6 por ciento del PIB) y su presupuesto limitado y la inflación de alimentos que ronda el 8 por ciento anual, duplicando la inflación general.

Los asesores de Claudia le hubieran sugerido un desfile mortuorio por Paseo de la Reforma hasta el Zócalo para rendir honores a estos influencers –como héroes caídos en batalla por la patria–, con un gigantesco lábaro patrio ondeando y la banda de la Marina tocando el Himno Nacional.

Ese día, de luto riguroso y rostro pálido, desde el balcón presidencial ante la muchedumbre, la Presidenta anunciaría la apertura de una rotonda de influencers ilustres para suavizar la pérdida brutal sufrida por las grandes mayorías de mexicanos y obtener la rentabilidad electoral por parte de ellos.

Fuentes confidenciales reportan que Pedrito Sola soñó ese escenario fatal que no ocurrió –a Dios gracias– más allá del parabrisas roto del avión. Desde entonces, Sola no ha podido dormir, excepto cuando ingiere su cóctel de diazepam, lorazepam, alprazolam con tres gotitas de melatonina.

Postal 2: La renuncia de Andy fue precedida por una llamada a Palenque.

Andy: Papuchis, ¿cómo estás?

AMLO: Bien, hijo, cuéntame, ¿cómo van las cosas en Coahuila?

Andy: De la chingada, papirringo. Manolito nos va a partir la madre en los 16 distritos; tiene una sólida estructura territorial, una fuerte narrativa de seguridad pública, unos candidatos rentables electoralmente en cada distrito y una movilización robusta prevista para el día de las elecciones.

AMLO (enojado): ¡No me chingues, hijo! ¿Qué chingados estás haciendo como secretario de organización? O, más bien, ¿qué dejaste de hacer, con una chingada?

Andy (asustado): Cálmate, papito, recuerda tu delicada condición médica.

AMLO: ¿Cómo que me calme? ¿No ves que un cielo atormentado, a punta de relámpagos y truenos, está cayendo sobre nosotros? Hoy todavía no sabemos qué hacer con el pendejo de Rocha, porque si cae él, seguimos nosotros. ¡¿O no te has dado cuenta?!

Andy (asustado, al borde de las lágrimas): Te tengo una propuesta, “pops”. Escúchame, por favor.

AMLO (no habla, está encabronado y siente que su presión arterial sube a 170). Un doctor y dos enfermeras lo atienden.

Andy (contenido): Mi prestigio está por los suelos. Ya viste cómo me fue en Durango como operador electoral; Loret de Mola me llama “junior fracasado” por mi incapacidad para sucederte y por las acusaciones que me vinculan con Rocha y Los Chapitos en Sinaloa y con el padrino Adán y el huachicol fiscal en Tabasco.