Revelan seguro del Tren Interoceánico: hasta 400 mil pesos por muerte accidental

/ 29 diciembre 2025
    El alcance del seguro cobra relevancia tras el descarrilamiento ocurrido el domingo, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas. /FOTO: ESPECIAL
La empresa Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec contrató un seguro que contempla indemnizaciones por fallecimiento, incapacidad y pérdida de equipaje

CDMX.- El Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec (FIT), empresa de la Secretaría de Marina (Semar) encargada de operar el Tren Interoceánico, contrató por casi 10 millones de pesos un seguro para pasajeros que contempla coberturas por fallecimiento, lesiones e incluso pérdida de equipaje, de acuerdo con documentos de la licitación revisados por El Universal.

El contrato identificado como FIT-GARMOP-ADQ-5-25 establece que, en caso de muerte accidental o incapacidad permanente, el seguro otorga un límite máximo de 3 mil 414.259 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a casi 400 mil pesos.

En el Anexo del proceso de contratación se detalla que la póliza cubre la muerte del pasajero ocurrida dentro de los 90 días posteriores al accidente, conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Federal del Trabajo, así como la incapacidad permanente total derivada de un siniestro.

Asimismo, se contempla una cobertura por incapacidad permanente accidental total de hasta 3 mil 684.259 UMA, además de gastos funerarios con un límite máximo de 270 UMA, de acuerdo con los términos establecidos en la licitación.

El seguro también incluye la cobertura de asistencia médica, aparatos de prótesis y ortopedia, así como incapacidad permanente parcial, como parte de las prestaciones contratadas para los usuarios del servicio ferroviario.

En el caso del equipaje, cada pieza documentada está asegurada hasta por un máximo de 50 UMA, equivalentes a aproximadamente 5 mil 657 pesos, según el documento contractual.

Para acceder al pago del seguro, los pasajeros —tanto mexicanos como extranjeros— deberán presentar el boleto del viaje en el Tren Interoceánico, además de otros documentos, para iniciar el trámite correspondiente.

De acuerdo con el anexo del contrato, se exige la presentación de identificación oficial, RFC y/o CURP, comprobante de domicilio y el boleto de abordaje emitido por el operador, conforme a lo establecido en el artículo 492 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas.

El alcance del seguro cobra relevancia tras el descarrilamiento ocurrido este domingo, que dejó un saldo de 13 personas fallecidas y 98 lesionadas, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente y las responsabilidades correspondientes. Con información de El Universal

