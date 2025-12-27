¿Saben a qué país le debe más dinero el gobierno cubano desde hace 7 años? Episodio 2

La Habana.- ¿Les platico? ¡Arre! Una sola pregunta respondió Oscar Pérez-Oliva Fraga, ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera -Mincex-, cuando lo abordé al final de una ceremonia de inauguración en La Habana Vieja: - ”México”. Atajó escuetamente cuando -después de identificarme- le cuestioné: “¿Cuál es el país al que el gobierno cubano le debe más dinero en el 2025?” Oscar Pérez-Oliva Fraga (54 años) es considerado uno de los funcionarios reformistas de Cuba y ascendió a ese puesto el 23 de mayo de 2024, mientras Raúl Castro Ruz (94) declinaba por su edad y los rumores de su muerte. Mi fugaz encuentro con Oscar me hizo recordar el que tuve en diciembre de 2018 con Juan Carlos Varela, cuando era presidente de Panamá.

En aquella ocasión, el hombrón de 1.87 metros de estatura me zarandeó por los hombros mientras decía: “¡Ah, mexicano!, mañana es en tu país el Día de los Inocentes, ¿verdad?”. Pues hoy, un día antes de dicha celebración, tengo para ustedes esto, que dista mucho de ser una inocentada. Como dijo el dermatólogo a su paciente adolescente de la Generación Z: “Vamos al grano”. El pasado lunes 22 de diciembre, la presidente CSP dijo que es legal el apoyo de su gobierno al de Cuba, pues data desde el 1 de enero de 1959, cuando Fidel Castro Ruz llegó al poder, tras derrocar por las armas a Fulgencio Batista. 1. Lo que Sheinbaum NO dijo es el tamaño de la ayuda de su gobierno al de Miguel Díaz-Canel. 2. Tampoco mencionó el lugar que ocupa México entre los principales países acreedores de Cuba.