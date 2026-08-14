‘Regeneración’: La propaganda disfrazada de periodismo

“PAN, TRAIDOR A LA PATRIA”, sentencia una de sus páginas. “EL PRIAN, VENDEPATRIAS”, dice otra.

Se llama “Regeneración”, lleva el logotipo de Morena , se presenta como “el periódico de las causas justas y del pueblo organizado”, se distribuye gratuitamente y dedica sus páginas a decirle al lector quiénes son los buenos, quiénes son los malos y, de paso, quiénes supuestamente son enemigos de México.

En la portada: “SOBERANÍA, SÍ; INJERENCIA, NO”, acompañada de la advertencia: “No te dejes enlodar por la guerra sucia y de mentiras de la derecha mexicana”.

Y en su editorial, titulado “En México, Morena defiende la soberanía nacional”, habla de una “derecha mexicana e internacional” que durante años habría visto a México como “una nación subordinada, manipulable y abierta al saqueo”.

¿Dónde quedó la información? Aquí no encontramos un periódico que presente distintas posiciones para que el ciudadano saque sus conclusiones. Encontramos una publicación que ya las sacó por él.

El mensaje: Morena representa al pueblo y defiende a México; sus adversarios, la traición, la mentira y los intereses extranjeros.

La propaganda impresa adquiere otra dimensión cuando “Regeneración” sale de la imprenta y llega a las calles de manos de políticos que aspiran a aparecer en las boletas de 2027.

“Andy” López Beltrán, por ejemplo, lo utiliza como algo más que propaganda partidista: lo convierte en el pretexto perfecto para recorrer territorios antes de las campañas. Resulta extraordinariamente conveniente.

El aspirante puede recorrer colonias y municipios. Puede reunirse con militantes. Puede tocar puertas. Puede organizar estructuras. Puede aparecer en fotografías y videos. Puede acercarse a quienes después serán electores. Ir casa por casa y, ante cualquier cuestionamiento, responder, hasta con cinismo disfrazado de indignación, que no es campaña.

Así, el “periódico” funciona como un pasaporte para recorrer anticipadamente el territorio electoral.

¿Y el defensor de las audiencias que tanto preocupa al gobierno? Porque este “medio” sólo se ocupa de calificar al adversario como enemigo de la nación. Sin derecho de réplica.

Morena se presenta a sí mismo como defensor de la patria y coloca a sus adversarios del lado de los “vendepatrias”, y sigue apostándole a romper la ley electoral y a seguir dividiendo entre patriotas y enemigos.

“Regeneración” debe ser observado no sólo por lo que publica, sino por cómo, dónde, cuándo y quién lo distribuye.

También porque termina sirviendo para regenerar una de las prácticas más antiguas de la política mexicana: hacer campaña sin decir que se está en campaña.