Regímenes totalitarios en streaming

Este fin de semana llega a las salas de cine el remake de un clásico de ciencia ficción distópica de los 80 protagonizado por Arnold Schwarzenegger para competir en la taquilla contra “Depredador: Tierras salvajes”.

Nos referimos a “El sobreviviente” (“The Running Man”), cinta que, dirigida por el cineasta británico Edgar Wright (“Baby Driver”) tiene como protagonista al actor texano Glenn Powell (“Top Gun: Maverick”) enfrentando su primera gran prueba de fuego como actor taquillero en solitario. Esto porque, dentro del género de acción, para cuando Schwarzenegger protagonizó la película original ya había tenido éxitos taquilleros importantes desde la primera mitad de la década con “Conán el Bárbaro” (John Milius, 1982) y “Terminator” (James Cameron, 1984) e inclusive en 1987 tuvo otro éxito con “Depredador”.

Y aunque estamos dispuestos a ver y comparar la nueva visión de la novela del escritor Stephen King, sobre todo después de saber que en la premiere en Nueva York lo “apadrinó “ con su presencia a la premiere otro de nuestros prestigiados compatriotas en el cine , Alfonso Cuarón, hoy nos vamos a concentrar en recomendar la versión original de 1987 de “El sobreviviente” que se puede ver como complemento de la nueva como parte del catálogo de Netflix.

“El sobreviviente” habla de un futuro distópico en 1987, aterrizando la historia 40 años después, en el 2017, donde un policía llamado Ben Richards (Schwarzenegger) es falsamente condenado al negarse a cometer una masacre, ordenada por sus superiores, que consiste en pelear por su vida en la tradición de los gladiadores romanos, pero en su caso en un show televisivo en el que los participantes luchan por su supervivencia, con el premio de alcanzar la libertad si pasan las consabidas pruebas.

Ópera prima en su momento del actor norteamericano Paul Michael Glaser, conocido hasta ese momento como uno de los protagonistas de la serie de culto de los años 70 “Starsky y Hutch”, “El sobreviviente” llevó a Glaser a dedicarse de ahí en adelante sobre todo al trabajo detrás de cámaras, tanto de películas como de series, y a Schwarzenegger a consolidar su status taquillero acompañado curiosamente en esta aventura, no sólo de otro de los integrantes del reparto del mencionado éxito de 1987, “Depredador”, el luchador Jesse Ventura, sino como interés romántico de una de las actuales “grandiosas” de la música vintage latina, María Conchita Alonso.

Para terminar, y ya que estamos en la recomendación de películas que cuentan historias futuristas y que tienen lugar dentro de regímenes totalitarios, vale la pena destacar que en Prime Video se puede encontrar la versión de la famosa novela del escritor británico George Orwell, “1984” que bajo la dirección Michael Radford (“El cartero”) sobre Winston Smith (John Hurt) un hombre que también se rebela, en su caso enamorándose, al seguir escribiendo las noticias falsas que le son ordenadas para reescribir y mantener a la sociedad en la ignorancia.

