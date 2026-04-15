René Sánchez: El ‘consorte de las mentiras’

A los “puros” de Morena les gusta mucho navegar con la bandera de la sencillez. Que hay que vivir sin lujos, que hay que vivir como vive el pueblo. “Yo ando sólo con 200 pesos en la cartera”, fanfarroneaba López Obrador. La realidad nos regala hoy otro ejemplo que se suma a la larga lista de desmentidos a esta hipocresía: a los negocios de Andy, los viajes de lujo de José Ramón y la casa de Noroña, se suma un alto funcionario de Semarnat que resulta ser esposo de Liz Vilchis, la famosa “señorita de las mentiras”, quien durante el gobierno de López Obrador era uno de los brazos de ataque contra la prensa independiente y que fue profesionalmente apabullada por su propio jefe cuando el Presidente dijo: “Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras”.

El “consorte de las mentiras” es René Sánchez Galindo, titular de la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos de la Semarnat, miembro además del Consejo Consultivo de Morena, militante desde 2013 y parte de los autoproclamados “puros”, cuya carrera ha tenido el impulso de la ministra de la Suprema Corte, Lenia Batres, desde que trabajaron juntos en la Consejería Jurídica de la Presidencia.