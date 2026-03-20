Primavera migrante, audaz y aventurera

Este fenómeno, conocido como el equinoccio de primavera , marca el inicio oficial de la estación, con días más largos y temperaturas más cálidas, en todo el territorio nacional.

La primavera 2026 ha entrado en México el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas (tiempo del centro de México).

Estamos en la ciudad nórdica en que se suceden días de cuatro estaciones en 24 horas. Madrugadas invernales, amaneceres otoñales, mediodías veraniegos y atardeceres primaverales.

MIGRACIÓN AUDAZ

Estuvo la primavera tocando a la puerta invernal. Con sangre fría, no quería, el terco y gélido invierno sin heladas, desalojar para dejar entrar a una primavera que, al fin, logró colarse el día de ayer, a la hora en que desayunan los dormilones.

Recordamos que en esta ciudad de altura montañera, con su milla de altura, suele haber nieblas de mayo pero: oficialmente, ya se metió la indocumentada primavera, como si fuera un migrante que vence fronteras.

Ahuyentó hacia el norte los acomplejados frentes fríos desinvernalizados. Se fueron a soplar en el polo norte, que es su escondrijo predilecto.

REACCIONES VEGETALES Y HUMANAS

Las plantas, desorientadas, tuvieron diversas opciones. Unas, pusilánimes, se entumecieron, otras aventureras se vistieron de precoces florecimientos explosivos, chiflándole a la primavera para que llegara antes del día veintiuno de marzo, imitador del febrero loco.

Se doblan ya y guardan, en hogares, cobijas del Águila de Oro. Se encierran calentadores eléctricos y de gas. Las sábanas, de calor polar, se consideran obsoletas aunque todavía moquean los catarros gripales y carraspean las toses que no aprenden a desflemar.

No sabemos cómo venga esta primavera. Si viene acomplejada por los misiles hipersónicos de largo alcance, que la hacen acalambrarse con escalofriantes timideces, o es de las que salen cada mañana, con audacia, a esparcir sus tibiezas reconfortantes y fragantes.

MANIFESTACIONES Y RESURRECCIONES

Es este el clima que adoptan los manifestantes revoltosos que intentan libertad, salpicando las regiones del mundo con libertinajes de pintarrajeo y quemazones, plantones, tomas y acometidas de destrozo y saqueo.

Es también el resucitar de las sierras y las arboledas, de los pinares y encinares. Se despierta el concierto de policromías vegetales y trinos alados en los bosquecillos de las serranías que despiertan y sonríen.