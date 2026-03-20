Primavera migrante, audaz y aventurera

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Opinión
/ 20 marzo 2026
    Primavera migrante, audaz y aventurera

La primavera 2026 ha entrado en México el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas (tiempo del centro de México).

Este fenómeno, conocido como el equinoccio de primavera, marca el inicio oficial de la estación, con días más largos y temperaturas más cálidas, en todo el territorio nacional.

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Estamos en la ciudad nórdica en que se suceden días de cuatro estaciones en 24 horas. Madrugadas invernales, amaneceres otoñales, mediodías veraniegos y atardeceres primaverales.

MIGRACIÓN AUDAZ

Estuvo la primavera tocando a la puerta invernal. Con sangre fría, no quería, el terco y gélido invierno sin heladas, desalojar para dejar entrar a una primavera que, al fin, logró colarse el día de ayer, a la hora en que desayunan los dormilones.

Recordamos que en esta ciudad de altura montañera, con su milla de altura, suele haber nieblas de mayo pero: oficialmente, ya se metió la indocumentada primavera, como si fuera un migrante que vence fronteras.

Ahuyentó hacia el norte los acomplejados frentes fríos desinvernalizados. Se fueron a soplar en el polo norte, que es su escondrijo predilecto.

REACCIONES VEGETALES Y HUMANAS

Las plantas, desorientadas, tuvieron diversas opciones. Unas, pusilánimes, se entumecieron, otras aventureras se vistieron de precoces florecimientos explosivos, chiflándole a la primavera para que llegara antes del día veintiuno de marzo, imitador del febrero loco.

Se doblan ya y guardan, en hogares, cobijas del Águila de Oro. Se encierran calentadores eléctricos y de gas. Las sábanas, de calor polar, se consideran obsoletas aunque todavía moquean los catarros gripales y carraspean las toses que no aprenden a desflemar.

No sabemos cómo venga esta primavera. Si viene acomplejada por los misiles hipersónicos de largo alcance, que la hacen acalambrarse con escalofriantes timideces, o es de las que salen cada mañana, con audacia, a esparcir sus tibiezas reconfortantes y fragantes.

MANIFESTACIONES Y RESURRECCIONES

Es este el clima que adoptan los manifestantes revoltosos que intentan libertad, salpicando las regiones del mundo con libertinajes de pintarrajeo y quemazones, plantones, tomas y acometidas de destrozo y saqueo.

Es también el resucitar de las sierras y las arboledas, de los pinares y encinares. Se despierta el concierto de policromías vegetales y trinos alados en los bosquecillos de las serranías que despiertan y sonríen.

https://vanguardia.com.mx/opinion/la-unidad-de-lo-diverso-IK19578743

Bendicen a las familias, ungidos misterios de la santa semana del amor eterno. Se crucifica ese amor para resucitar y así regalar victorias a las vidas humanas que superan, con humilde sinceridad, su fragilidad, con esperanzada resurrección.

TÉ CON FE

-¿Por qué conjugar el verbo “ser” causa tanta alegría?

-Porque es una conjugación victoriosa si estás viviendo en el “ya” y no en el “todavía”. No creas porque viste el milagro sino que el milagro venga porque creíste.

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Luferni

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El autor de Claraboya, quien ha escrito para Vanguardia desde hace más de 25 años, intenta apegarse a la definición de esa palabra para tratar de ser una luz que se filtra en los asuntos diarios de la comunidad local, nacional y del mundo. Escrita por Luferni, que no es un seudónimo sino un acróstico, esta colaboración forma ya parte del sello y estilo de este medio de comunicación.

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