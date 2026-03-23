Gigante con gran espada contra honda certera y veloz
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El escalamiento bélico se vuelve sofocante y demoledor, con reciprocidades anunciadoras de impactos en aeropuertos y centros de intercomunicación cibernética
Otra vez Goliat y David.
Queda obsoleto el tamaño frente a la modernidad de puntería explosiva y veloz.
Misil desbocado inhabilita portaviones y acorazados. También, no hace tanto, el jiu-jitsu sorprendió al voluminoso boxeador en el ring, cuando fue desplomado con el mismo impulso con el que quiso atacar a la destreza, que no enfrentaba, sino derribaba.
Los túneles subterráneos, bajo las montañas iraníes, pueden destruir desde lo que es indestructible por ser recio e invisible.
El estrecho paso petrolero de Ormuz deja sin tránsito de combustible al enemigo bombardeante y a otras naciones. Se tambalea el poderío del petrodólar, causante de inflación generalizada. No sólo se lanza el explosivo que destruye, sino también la obstrucción que estrangula la suficiencia energética.
El escalamiento bélico se vuelve sofocante y demoledor, con reciprocidades anunciadoras de impactos en aeropuertos y centros de intercomunicación cibernética.
Se busca bloquear y desmoronar todas las centrales eléctricas indispensables para la supervivencia. Urge ya que se tome la iniciativa de generar una mediación para encuentros, diálogos, acuerdos, con palabra y sin fuego, para no desembocar en la insensatez de una derrota total, sin vencedores, causada por el homicida suicidio nuclear, para exterminio de toda la vida en el planeta.
¿AGUA DESHIDRATADA?
Parece que el río fronterizo ha perdido bravura. Ha recibido la prueba y la poda de sequías repetidas. Las ambiciosas presas, que llegaban a ser hasta peligrosas por su llenumbre, se quedan ahora con la boca abierta, esperando lloviznas.
Plantas, ganados y desperdicios dejan a la industria y a los hogares con menos disponibilidad para calmar la sed. La cuenca brava sufre la deshidratación de su corriente y los bombardeos que se han dado a las nubes no parecen haberlas ordeñado lo suficiente. A ver si el Padre Creador, por la madre naturaleza, nos da la sorpresa de algún nuevo río por estos ámbitos norteños.
SEMANA DE PASIÓN
Ha empezado la semana anterior a la santa.
Es una recta final. La preparación espiritual ha de lograr la mejor actitud y disposición para que los misterios de la pasión de Cristo activen todas las potencialidades bautismales con una fe renovada y fortalecida.
NECESARIA EVOLUCIÓN FINANCIERA
El capital en manos del pueblo exige elecciones sin fraude. El poder, que reside en la ciudadanía, da el mandato a gobernantes y funcionarios para que promuevan el bien común. Son servidores, no amos déspotas ni voluntaristas arbitrarios. Sólo han de proponer y la voz de los representantes populares, en comunidad de diputación y senatorial, sin partidismos ni sectarismos, ha de tomar las decisiones, oyendo a sus representados.
TÉ CON FE
– El silencio interior, ¿es carencia, vacío, pereza, aburrimiento, mutilación?
– El verdadero silencio voluntario, libre, puede ser abundancia existencial, plenitud, despojo para llenarse de la presencia divina y silenciosa. Es paz, serenidad, higiene y salud, capacidad de escuchar y recibir y aceptar. Es gozosa contemplación sonriente, es descanso y respiración palpitante que conjuga el verbo “ser”. Es breve vacación espiritual sin divagación de memoria o de imaginación. Es portal que se abre a la adoración amorosa de entrega total al Creador presente. Si se da en soledad, nace ahí la capacidad de regalar a todos la mejor compañía, después, diciendo la mejor palabra.