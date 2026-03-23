Gigante con gran espada contra honda certera y veloz

Misil desbocado inhabilita portaviones y acorazados. También, no hace tanto, el jiu-jitsu sorprendió al voluminoso boxeador en el ring, cuando fue desplomado con el mismo impulso con el que quiso atacar a la destreza, que no enfrentaba, sino derribaba.

Los túneles subterráneos, bajo las montañas iraníes, pueden destruir desde lo que es indestructible por ser recio e invisible.

El estrecho paso petrolero de Ormuz deja sin tránsito de combustible al enemigo bombardeante y a otras naciones. Se tambalea el poderío del petrodólar, causante de inflación generalizada. No sólo se lanza el explosivo que destruye, sino también la obstrucción que estrangula la suficiencia energética.

El escalamiento bélico se vuelve sofocante y demoledor, con reciprocidades anunciadoras de impactos en aeropuertos y centros de intercomunicación cibernética.

Se busca bloquear y desmoronar todas las centrales eléctricas indispensables para la supervivencia. Urge ya que se tome la iniciativa de generar una mediación para encuentros, diálogos, acuerdos, con palabra y sin fuego, para no desembocar en la insensatez de una derrota total, sin vencedores, causada por el homicida suicidio nuclear, para exterminio de toda la vida en el planeta.

¿AGUA DESHIDRATADA?

Parece que el río fronterizo ha perdido bravura. Ha recibido la prueba y la poda de sequías repetidas. Las ambiciosas presas, que llegaban a ser hasta peligrosas por su llenumbre, se quedan ahora con la boca abierta, esperando lloviznas.

Plantas, ganados y desperdicios dejan a la industria y a los hogares con menos disponibilidad para calmar la sed. La cuenca brava sufre la deshidratación de su corriente y los bombardeos que se han dado a las nubes no parecen haberlas ordeñado lo suficiente. A ver si el Padre Creador, por la madre naturaleza, nos da la sorpresa de algún nuevo río por estos ámbitos norteños.