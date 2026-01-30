Retrato del artista onírico convertido en funambulista social

Nacido en el Barrio Antiguo de Monterrey Nuevo León, un helado febrero de 1968, David Gerstein representa toda tendencia sobre el arte plasmado con el uso de mosaicos. Trabamos conversación a la distancia. Arrebolados entre la complicidad, la habilidad del pensamiento y la multiplicidad de saberes.

¿Cómo ha sido la formación iniciática en la vida de David Gerstein? ¿A partir de qué sorpresas y movimientos te acercas al arte?

Mi primer acercamiento al arte fue completamente intuitivo. De niño hacía volcanes de lodo en el patio de mi casa y encendía fuego dentro de ellos. Me sorprendía profundamente ver cómo el calor transformaba la tierra blanda en algo duro, sólido, que permanecía en el tiempo. Esa transformación era casi mágica para mí.

Con el tiempo, el patio se llenó de volcanes y pequeñas figuras de barro. Sin saberlo, ahí comenzó todo. Desde entonces no he dejado de crear; ese fue, sin duda, mi primer gesto artístico y el inicio de una relación muy profunda con la materia.

¿Qué tan fundamentales han sido los contextos sociales y los cambios de vida en la construcción de tu lenguaje escultórico y en tu trabajo con mosaico?

Han sido fundamentales. Vivir en distintas ciudades y convivir con diferentes culturas fue moldeando mi mirada. Cada lugar dejó una huella en mi manera de entender la forma, el espacio y el símbolo.