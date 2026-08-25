Retrato forense

¿Les platico? ¡Arre! - El 16 de agosto del 2025 detoné que Tatiana Clouthier estaba vetada y baneada como candidata de Morena a la gubernatura de NL. - Exactamente un año después -el 16 de agosto de este 2026- publiqué que ni la hija del Maquío ni Judith serían candidatas de Morena para suceder a Samuel García. Tatiana está vetada y baneada como candidata de Morena para suceder al Tal Samuel - En ese mismo artículo pronostiqué que Waldo Fernández seguiría como senador de su partido -el PVEM- hasta el último momento, antes de anunciar que se sumaría a la causa de la abanderada de Morena por NL. Están dadas las condiciones para que MORENA gane en NL: Felipe de Jesús Cantú - Igualmente afirmé que Mijes había hecho mal en escuchar el canto de las sirenas “sin medio de comunicación”, que lo engatusaron con sus inexistentes contactos en el politburó nacional de Morena.

Colosio necesita un “regulador de voltaje”. Episodio III - También escribí que el emecista Colosio no contendría por NL; que le convendría seguir como senador y no buscar la gubernatura de Sonora porque ahí, su padrino Durazo le cantó el tiro de que Morena defendería con todo esa entidad. Pero terco como es, ahí tienen al muchacho afirmando que él nació en Magdalena de Kino, Sonora, siendo que allá lo registraron sus papás, pero dejó el ombligo en la CDMX. Lean por favor los epítetos que le dedica el presidente del PAN en NL. De traidor no lo baja. Colosio arruinaría su carrera política si busca gubernatura. Episodio II - En dicho artículo aseguré que no solo Adrián de la Garza es el enemigo a vencer del MC en NL (contendiendo por la alianza PRI y PAN), sino que también lo es quien gane las “encuestas” de Morena por la gubernatura de NL en el 2027. Entrecomillo lo de “encuestas” porque sigo pensando que por encima de esa herramienta de medición, existe el dedo ungidor, en este caso son dos: el de la presidente y el del ex presidente de México.

¿A Colosio le conviene ir por Sonora? - El último clavo en esta cadena de predicciones fue el artículo que detonamos el pasado 23 de junio, sobre las posibilidades de que Felipe de Jesús Cantú le ve a Morena de ganar la gubernatura en NL. En ese texto de Paco Peña, le reconocimos la oportunidad que tiene el ex panista de buscar por Morena la gubernatura de NL y de esa manera, contradijimos a los oraculeros, que se autonombran así porque según ellos, leen el Oráculo de Delfos.

Aquí están las evidencias de lo que publicamos en esas fechas, que se confirmaron ayer lunes 24 en dos eventos: 1. La reunión privada de José Murat -delegado nacional de Morena en NL- con Clara Luz Flores Carrales, Waldo Fernández y Felipe de Jesús Cantú.

2. El desayuno súper público que tuvieron Tatiana Clouthier, Judith Díaz y Andrés Mijes, con el cual desairaron a su delegado nacional, después de enterarse que “las encuestas” no les favorecen para encabezar la defensa de la 4T en NL, que traducido del español al español significa: la candidatura de Morena por la gubernatura de dicho Estado. Tatiana, Judith y Mijes habían estado con Murat en cuatro ocasiones; esta es la primera en que no. Las razones ya las saben: Las “encuestas” y los “dedos ungidores” apuntan hacia otro lado.