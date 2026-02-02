Revivir lo vivido

Se les ocurrió lo imposible. Darle cause de vida a lo ya regenerado. Primero lo desmontaron selectivamente. Para no afear la parte desde San Pedro hacia Monterrey. Donde las familias prominentes puedan ver con franqueza la polución de todos los días.

Somos el HUB de las partículas suspendidas. El primer lugar mundial de contaminantes. Deberíamos inscribir este logro en las páginas de la infamia de la pésima administración de los tres niveles de gobierno.

Ir a la planta de PEMEX para exigir reubicación es una tontería del tamaño de los empresarios, sus relacionistas públicos y sus comparsas inversionistas minoritarios.

Nuestro río Santa Catarina vive. Sin la necesidad de verter el agua reciclada de las empresas. Construir una segunda presa rompe picos equivale a poner el estadio de los tigres a la altura de Cintermex y el Parque España.

Oneroso, inútil y solo beneficioso para quienes construyen las obras del faraón Samuel I y de su faraona sampetrina Mariana I del Nuevo Nuevo León.

Al lecho del Santa Catarina le debemos retirar kilómetros de concreto. Las líneas del metro, la parálisis facial de la movilidad urbana. La zona conurbada de Monterrey, la tierra de los osos, produce la mayor tasa de enfermedades cancerígenas con relación a las vías respiratorias.

Samuel I no es un dictador. Es solo un ilusionista poco letrado y muy abusivo. Ese es el perfil exitoso fraudulento de la mayoría de los politólogos y personajes afines a ellos.

Aplicar la terapia del voto cruzado para las elecciones del 2024. Con eso evitamos los electroschoks inventados y la adrenalina naranja de Dante Delgado para los siguientes años.