Revivir lo vivido

/ 2 febrero 2026
    Samuel García, gobernador de Nuevo León, en la inauguración del evento IA|+Inversión Acelerada, donde destacó los avances tecnológicos en inteligencia artificial y el desarrollo económicos en el estado. Cuartoscuro/Daniel Augusto

Somos el HUB de las partículas suspendidas. El primer lugar mundial de contaminantes

Se les ocurrió lo imposible. Darle cause de vida a lo ya regenerado. Primero lo desmontaron selectivamente. Para no afear la parte desde San Pedro hacia Monterrey. Donde las familias prominentes puedan ver con franqueza la polución de todos los días.

Somos el HUB de las partículas suspendidas. El primer lugar mundial de contaminantes. Deberíamos inscribir este logro en las páginas de la infamia de la pésima administración de los tres niveles de gobierno.

Ir a la planta de PEMEX para exigir reubicación es una tontería del tamaño de los empresarios, sus relacionistas públicos y sus comparsas inversionistas minoritarios.

Nuestro río Santa Catarina vive. Sin la necesidad de verter el agua reciclada de las empresas. Construir una segunda presa rompe picos equivale a poner el estadio de los tigres a la altura de Cintermex y el Parque España.

Oneroso, inútil y solo beneficioso para quienes construyen las obras del faraón Samuel I y de su faraona sampetrina Mariana I del Nuevo Nuevo León.

Al lecho del Santa Catarina le debemos retirar kilómetros de concreto. Las líneas del metro, la parálisis facial de la movilidad urbana. La zona conurbada de Monterrey, la tierra de los osos, produce la mayor tasa de enfermedades cancerígenas con relación a las vías respiratorias.

Samuel I no es un dictador. Es solo un ilusionista poco letrado y muy abusivo. Ese es el perfil exitoso fraudulento de la mayoría de los politólogos y personajes afines a ellos.

Aplicar la terapia del voto cruzado para las elecciones del 2024. Con eso evitamos los electroschoks inventados y la adrenalina naranja de Dante Delgado para los siguientes años.

Gerson Gómez

Gerson Gómez

Morelense de cepa Regiomontana. LCC con especialidad periodismo (UANL). Doctor en Artes y Humanidades (I.C.A.H.M.). Tránsfuga de la mesa de redacción en diferentes periódicos como El Diario de Monterrey, Tribuna de Monterrey, y del grupo Reforma en el matutino Metro y vespertino El Sol. Escort de rockeros, cumbiamberos, vallenatos y aprendices al mundo de la farándula. Asiste o asistía regularmente a conciertos, salas de baile, lupanares, premieres, partidos de fútbol y hasta al culto dominical. Le teme al cosmos, al SAT, a la vejez y a la escasez de bebidas etílicas. Practica con regularidad el ghosting. Autor de varios libros de crónica como Hemisferio de las Estaciones, Crónicas Perdidas, Montehell, Turista del Apocalipsis, Monterrey Pop, Prêt-à-porter: crónicas a la medida y Perros ladrando a la luna en Monterrey

