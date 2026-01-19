Revoluciones por minuto

Nos amigamos y nos desamigamos en las redes sociales. Sin impedimento a escribir por inbox a la menor condición de los cotidiano. Viajamos por múltiples sitios y condiciones.

Conversamos a menos dos grados cuando se olvidaron de nosotros al concluir la comida. Dallas, guardados en el vehículo sin mapa o gps. Confirmamos el 50 aniversario del asesinato de JFK desde el mismo lugar del hecho histórico. Temblando de frío a la ventisca de aguanieve,

En la Cdmx paseamos por la madrugada en las calles de república de Chile, después de una francachela y cenar tacos de origen desconocido.

A la presentación del número especial de la revista La Quincena. Nuevo León invitado especial a Minería. Taxi de la calle. Penumbra ideal para el secuestro, asalto o desaparición forzada.

Siempre intenso nunca frío. Luis Lauro Garza Hinojosa encabezó el movimiento neobohemio y las tesis del poliamor. Cada viernes pretexto del movimiento cannábico mexicano. Circulación en sentido contrario. Abrimos muchas veces la jaula del fuego para aprender a vencer el miedo.

Nos envió como cronista Gonzo a la primera intentona de formar MORENA en Nuevo León. Escuchamos a Rogelio Benavides, Bertha Luján y Andrés Manuel López Obrador. Sin lograr el cuórum de asistentes e interpelados por los entonces disidentes de la misma agrupación. Los históricos, los de siempre. Fugitivos del puente, pagar el precio de la generación de los sindicalistas exonerados de sabotaje, obreros despedidos sin pensión y aquellos robles humanos incansables a las manifestaciones humanitarias de equidad.

Frecuentador de las luchas perdidas y en ocasiones de las ganadas, justas. Celebramos el triunfo de la alternancia. En la comodidad de la sala. Recuento de las sabanas de las casillas. Tendencia favorable imposible de cuestionar.

Trago amargo del 2006. Paciencia. Romper reglas del sistema perfecto de dictadura. Años en manos de la milicia, crimen organizado e infiltrados en las fuerzas del orden.

Nunca fuimos contrarios. En todo caso, amigos condescendientes en stand by de charlas por cobrar. Callar puede sonar a ceder. Elegimos la resistencia. Digan o hagan del equilibrista en la cuerda floja. Sonrisa interminable, de puertas abiertas. Fundamentadas en el dogmatismo. Los argumentos griegos de la juventud y el desdén. Apolíneo y dionisiaco.

Procede. Toma su túnica en el manto de las estrellas.

La transformación de Luis Lauro Garza Hinojosa en criatura de luz, rumbo a la eternidad, concluye frente al Dios Laico. Solo él lo sabe a ciencia cierta.

Viajero buena jornada.