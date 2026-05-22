Rocha Moya: el principio del fin (I)

El periodista Ramón Alberto Garza, director de Código Magenta, precisó en una entrevista reciente: “El caso del exgobernador Rubén Rocha Moya representa ‘el principio del fin’ para Morena, por ser el primer eslabón que expone una presunta red de vínculos entre altos funcionarios del partido y el crimen organizado”. Esta declaración tiene bases sólidas para asegurar que Sinaloa no es un evento aislado del resto de los estados gobernados por Morena. Porque en estos casos, también existe una relación sistémica entre el poder político y el del crimen organizado, que nutre el ascenso y la permanencia de gobernadores, presidentes municipales y legisladores, federales como locales.

Demostraré la relación puntual entre ambos poderes a partir de los casos del huachicol fiscal en Tamaulipas y Tabasco: ¿Cuánto dinero del huachicol fiscal generado desde Tamaulipas por los hermanos Sergio (asesinado) y Julio Carmona (testigo protegido) fue destinado para ganar 11 gubernaturas en 2021, incluida la de Sinaloa? ¿Cuál fue la responsabilidad de los operadores morenistas ligados a los hermanos Carmona? Mario Delgado (secretario de Educación Pública), Américo Villarreal (gobernador de Tamaulipas y padre de Américo, delegado del Bienestar en Coahuila), Jesús Ramírez (coordinador de Comunicación Social y de asesores de la presidenta Sheinbaum) y Ricardo Peralta (exadministrador general de Aduanas y exsubsecretario de Gobernación), quien designó a Julio Carmona como administrador de la aduana de Reynosa en 2019 y apoyó, a través de la asociación civil Alianza Patriótica por la 4T, que él mismo presidía, a Ricardo Mejía en su lucha por la candidatura a la gubernatura de Coahuila en 2022. Como testigo protegido, Julio Carmona entregó al FBI y al ICE una lista de 11 personajes ligados a la red del huachicol. Delgado, Peralta y Villarreal repiten. Pero aparecen otros nombres: Humberto Villarreal Santiago (hijo del actual gobernador de Tamaulipas y hermano menor de Américo junior), Rubén Rocha Ruiz (hijo de Rubén Rocha Moya), Saúl Monreal (senador de la República, beneficiado como alcalde de Fresnillo), Erasmo González (presidente municipal de Ciudad Madero), Eduardo Gattás (alcalde de Ciudad Victoria), Carlos Peña (presidente municipal de Reynosa), Clara Luz Flores (excandidata de Morena en Nuevo León en 2021) y Catalino Zavala (exsecretario de Gobierno de Baja California). Un preocupante segundo recordatorio llega a Coahuila, a través de Américo junior, delegado de Bienestar y esposo de la senadora Cecilia Guadiana, quien añora ser gobernadora de nuestro estado: su papá Américo fue delegado electoral en Sinaloa para el proceso electoral de 2021, que llevó al poder a Rubén Rocha Moya, quien en ese momento, eufórico, agradeció a su papá con estas palabras: “Américo Villarreal, te debo un pedazo de la gubernatura. Ahí te lo pagaré en Tamaulipas, mi querido amigo”. La cuadratura del círculo resulta asombrosa: huachicol fiscal más hermanos Carmona, más Mario Delgado (entonces presidente de Morena), más Américo Villarreal padre, más financiamiento de la campaña (procedente del huachicol tamaulipeco y de Los Chapitos) fue igual al triunfo de Rubén Rocha.

¿Estuviste enterado tú, Américo junior, de los pasos de tu padre? Si no, ¿cómo puedes comprobarlo? Porque tu llegada a la delegación del Bienestar en Coahuila está directamente relacionada, no con tu mérito previo como operador o funcionario morenista, sino por el hecho de ser hijo de un cuestionado padre observado por el FBI y el ICE debido a sus vínculos con el huachicol fiscal. ¿Cómo te deslindarás si tu padre es enlistado por las agencias estadounidenses para ser detenido y extraditado a EU? ¿Qué harás para permanecer en tu cargo, apoyar a tu compañera en sus aspiraciones y no dañar más la reputación de tu partido en Coahuila? ¿Cuánta más ideología izquierdista e infantiloide necesitan los candidatos morenistas al Congreso local para maromear e ignorar que están afiliados a un partido que requiere del crimen organizado para existir porque, de otra manera, este desaparecería con ellos en el mismo basurero guinda de la historia? Continuará