Rodeo electoral: Coahuila 2026

Suenan las notas de “Vaqueros de Rodeo” del grupo Caballo Dorado. Estamos en la arena de rodeo donde hay 16 parejas de políticos integradas por uno del PRI/UDC y otro de Morena/PT. Esas parejas representan los 16 distritos electorales en contienda por el Congreso Local este próximo 7 de junio.

Las 16 parejas forman una fila acorde con el distrito por el cual competirán. Está por iniciar el baile del “Payaso del Rodeo”, en el cual las parejas darán vueltas al círculo de la arena. Todas están vestidas a la usanza vaquera; nivel “Jiuston” o “Iglepas”, al menos.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila: Preguntas preelectorales 2026

Inicia el baile. En la primera pareja o distrito 1, va el priista Javier Navarro, propietario de la cadena Navarro Mueblerías, y Paloma de los Santos, morenista y sobrina del udecista -en alianza actual con el PRI- Lenin Pérez. Hoy distanciados. Javier y ella bailan y avanzan con ritmo semilento sin mirarse a los ojos.

La segunda pareja está formada por el nigropetense y priista Memo Ruiz y Mayra Rangel, morenista; los cuales bailan con un ritmo que combina pasos prohibidos, cómo sí se conocieran desde siempre.

En el distrito 3 está Claudia Garza, tricolor y cuñada de Jesús María Montemayor, actual secretario de Desarrollo Rural, y el petista doctor Jesús “Bebo” Z. Cruz, candidato perdedor por la alcaldía de Nueva Rosita en 2024. No bailan. Caminan con güeva.

La cuarta pareja está formada por la priista Cristina Amezcua y la morenista Delia Hernández. Ellas bailan solas -sin hombres- tan felices y libres que liberan endorfinas por doquier.

En el distrito 5 va Esra Cavazos del PRI y Alfonso Almaraz de Morena. Mientras ella baila y avanza, Poncho -el de los dos pies izquierdos -no ideológicos, sino literales- camina como zombie perdido en el semidesierto chihuahuense.

La sexta pareja, con ritmo equino y sin mirarse al rostro, baila -bien separada, para no darse patadas de caballo encabritado. Mientras el priista Héctor García “El Gachupín”, esposo de la actual alcaldesa de Múzquiz, se siente caballo percherón; el petista Antonio Flores, quien suda frío al imaginarse sin fuero, se imagina caballo de “pura sangre árabe”.

En el distrito 7 está la priista Sol María Luna Adame y la morenista Darinka Guerra, que refleja el mismo sentimiento del 4º: “Pa’ que necesitamos hombres, si nos tenemos a nosotras mismas”.

En la octava pareja baila una mujer priista con un sombrero del cual cae un velo que impide reconocer su rostro. Baila con un ritmo único. Su contrincante, el joven petista Luis Ortiz, babea y tropieza al mirarla.

En el distrito 9, va una pareja -dispareja- integrada por Verónica Martínez y Antonio Attolini; ella, como buena capricorniana; fría y seca, baila con movimientos calculados y aprendidos en videos de YouTube y él, como descuacharrangado geminiano; alterado e histriónico, se mueve como Dios le da a entender.

En la décima pareja están el priista Felipe González y la morenista Pily de Aguinaga (compañera de Shamir Fernández, ex hermano del mismo Felipe). Bailan con respeto extremo.

En el distrito 11 va Hugo Dávila -ex coordinador de Mejora y actual encargado del despacho de la Secretaría de Desarrollo Regional de La Laguna- y el morenista Fernando Hernández -secretario de Organización de Morena Coahuila y responsable de los Coordinadores Operativos Territoriales-. Incómodos por bailar en pareja, sonríen porque cada uno está seguro que su estructura superará la de su adversario.

En el distrito 12, el priista Chema Morales baila con el petista José Trinidad Pérez. ¿Qué tienen los hombres qué no les gusta bailar entre ellos? Sobre todo cuando en este caso sobran pasos prohibidos.

En la pareja 13 va la priista Luz Elena Morales y la petista Diana Hernández. Afloran los mismos sentimientos de las otras parejas de mujeres. Luz Elena baila y piensa que debe repetir como presidenta del Congreso para fortalecer su candidatura de género en 2029.

En el distrito 14 bailan, despreocupados, la priista Marimar Arroyo y el morenista Eduardo Carrizales.

TE PUEDE INTERESAR: 85 segundos de vida: Tic tac, tic tac

La pareja 15 es un duelo entre el priista Eduardo Medrano y el morenista Alberto Hurtado para ver quien trae “más barrio”. Por ello, sacan unos pasos que hasta un bailarín envidiaría.

Finalmente, el baile del distrito 16 sacachispas generacionales con el eterno diputado priista Álvaro Moreira y la influencer Alejandra Salazar.

La UDC aplaude desde las gradas en espera de las suplencias (o, de las migajas, que es lo mismo).