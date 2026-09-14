Con ‘defensores’, Morena, PAN y PRI adelantan candidatos rumbo a 2027; expertos cuestionan actos anticipados

A menos de un año de las elecciones de 2027, Morena, PAN y PRI ya comenzaron a presentar a quienes perfilan para competir por gubernaturas mediante distintas figuras partidistas, una práctica que especialistas consultados consideran una forma de adelantar los tiempos establecidos para las precampañas. Morena utiliza la figura de “Coordinadores Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”; el PAN presentó a sus “Coordinadores en Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad”, mientras que el PRI denominó a sus perfiles “Defensores de México”.

Luis Carlos Ugalde, expresidente del entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y director general de Integralia, consideró que estas acciones constituyen una violación a las reglas electorales, al señalar que algunos de los perfiles ya realizan actividades que pueden tener efectos similares a los de una campaña. “Se trata de una violación a la ley simple y sencillamente con la complacencia del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral”, afirmó. Ugalde señaló que cinco perfiles de Morena que buscan una gubernatura ya mantienen una exposición pública constante mediante medios de comunicación y reuniones, pese a que las precampañas están programadas para comenzar en enero de 2027. “Ya hay cinco candidatos a gobernador de Morena que están haciendo campaña, es decir, no están promoviendo el voto a su favor, pero están todos los días en medios de comunicación, en reuniones con personas promoviendo su nombre, y eso se llama campaña”, sostuvo. ESPECIALISTAS ADVIERTEN SOBRE FISCALIZACIÓN Y EQUIDAD ELECTORAL Además del adelanto de los tiempos electorales, Ugalde cuestionó la fiscalización de los recursos utilizados para las actividades de estos perfiles. El exconsejero presidente del IFE señaló que los partidos y aspirantes deberían informar sobre el origen de los recursos empleados, pues, a su consideración, la falta de claridad en este aspecto puede generar condiciones desiguales entre quienes participarán en la contienda. “Además de violar los plazos de las precampañas, previstas por el INE para enero del 2027, también se transgreden las reglas de fiscalización porque no están dando cuentas de dónde sacan el dinero”, afirmó. Guadalupe Salmorán Villar, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coincidió en que se trata de un fenómeno reciente. Explicó que las coordinaciones fueron creadas por Morena y utilizadas en al menos dos procesos electorales anteriores, para posteriormente ser retomadas por otros partidos. La especialista atribuyó su réplica a lo que consideró el grado de efectividad que estas figuras han tenido para posicionar liderazgos antes de los comicios. Salmorán también señaló factores relacionados con el funcionamiento de las autoridades electorales. Mencionó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se encuentra incompleta tras la renuncia de su presidenta, Mónica Soto. En el caso del Instituto Nacional Electoral (INE), habló de problemas de “credibilidad y gobernabilidad” derivados, según su planteamiento, de la llegada de 12 nuevos titulares y, posteriormente, de la renuncia de la secretaria ejecutiva Claudia Arlett Espino.

¿CUÁNDO COMIENZAN LAS PRECAMPAÑAS PARA 2027? El proceso electoral del 6 de junio de 2027 contempla la elección de tres mil 419 cargos. Entre ellos se encuentran 500 diputaciones, 17 gubernaturas y alrededor de mil cargos locales y municipales. El calendario citado establece que las precampañas federales comenzarán el 4 de enero de 2027 y concluirán el 12 de febrero. El registro de candidaturas iniciará el 22 de marzo y terminará el 3 de abril. Las campañas federales comenzarán el 4 de abril y concluirán el 2 de junio. La veda electoral está prevista del 3 al 5 de junio, mientras que la jornada de votación se realizará el 6 de junio de 2027. Para Salmorán, la cantidad de cargos que estarán en disputa representa una carga de trabajo importante para las autoridades electorales. Consideró que el INE podría concentrarse en garantizar los aspectos básicos de la organización de los comicios y tener menos capacidad para disuadir conductas partidistas que afecten la contienda. La investigadora también señaló como factores a observar el uso de recursos públicos, las conferencias matutinas como espacios de comunicación gubernamental y la participación territorial de los Servidores de la Nación, aspectos que, de acuerdo con sus declaraciones, ya han sido objeto de controversias y procesos judiciales.

MORENA YA PRESENTÓ A CINCO COORDINADORES ESTATALES PREVIO A LAS ELECCIONES En agosto, Morena dio a conocer a cinco de sus coordinadores estatales en entidades donde se renovará la gubernatura en 2027. Los perfiles anunciados fueron Nora Ruvalcaba Gámez, en Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche; Rosa María “Rosi” Bayardo Cabrera, en Colima; Santiago Nieto Castillo, en Querétaro, e Imelda Castro Castro, en Sinaloa. El partido todavía tiene pendiente presentar a sus coordinadores en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Morena también decidió no hacer públicas las encuestas utilizadas para definir a sus perfiles. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones del partido, defendió la decisión y aseguró que los resultados son discutidos con los aspirantes. “Somos el partido con el proceso más transparente. Decidimos esta vez no mostrar las encuestas, casi nunca las mostramos, pero eso no significa que no sea transparente. En el 2024 fue necesario por el tema de la paridad (de género)”, declaró en agosto. Hernández agregó que la selección de los coordinadores estatales se realiza sin “trampa” ni “simulación”. Arturo Espinosa Silis, director del Laboratorio Electoral, consideró que Morena también está utilizando acuerdos políticos para evitar conflictos con sus aliados, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). De acuerdo con el especialista, ambos partidos han mantenido una alianza con Morena en la mayoría de las entidades donde se elegirán gubernaturas, con excepción de San Luis Potosí. “Por la vía política escoge candidaturas para que no haya descontentos ni rupturas; es un trabajo político el que está haciendo. No es cuestión de encuestas, sino de percepción ciudadana. Lo ideal sería que enseñaran los resultados si fuera un proceso abierto, democrático, transparente, pero no es eso”, señaló. PAN Y PRI TAMBIÉN PERFILAN A SUS ASPIRANTES PARA LAS ELECCIONES DE 2027 Hasta el momento, el PAN ha presentado hasta ahora a cuatro coordinadores estatales. En abril, su dirigente nacional, Jorge Romero, anunció a Alfonso “Poncho” Martínez Alcázar como coordinador en defensa de la patria, familia y libertad en Michoacán. Posteriormente, el 14 de agosto, dio a conocer a Marco Bonilla Mendoza para Chihuahua. El 27 de agosto nombró a Francisco “Pancho” Pelayo Covarrubias como coordinador en Baja California Sur. Este sábado 12 de septiembre, el partido anunció a Miriam Ramírez como coordinadora de la defensa por Tlaxcala.

En tanto, el PRI presentó en marzo a 50 “Defensores de México” para las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas. La lista incluyó al menos tres nombres por estado, sin precisar el cargo al que aspira cada uno. Entre los perfiles mencionados se encuentran Manuel Añorve Baños, Manuel Humberto Cota Jiménez, Adrián de la Garza Santos y Mario Zamora Gastelum. El PRI también comenzó a realizar giras de presentación de sus perfiles en estados como Chihuahua, Nuevo León, San Luis Potosí, Tlaxcala y Veracruz.

MOVIMIENTO CIUDADANO TAMBIÉN PERFILA NOMBRES Movimiento Ciudadano (MC) ha comenzado a mencionar a algunos de sus posibles aspirantes para las gubernaturas. Su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez, presentó a Gustavo Alfonso Ayón, presidente municipal de Compostela, como aspirante a la candidatura para la gubernatura de Nayarit. En abril también destacó las trayectorias de Luis Donaldo Colosio Riojas y Mariana Rodríguez Cantú por su liderazgo en Sonora y Nuevo León, respectivamente. Por otro lado, Espinosa Silis consideró que los partidos Somos y Paz, recientemente registrados, podrían esperar antes de definir a sus candidaturas y buscar perfiles competitivos provenientes de la sociedad civil.

ALIANZAS SERÁN CLAVE PARA LA ELECCIÓN DE 2027 Espinosa Silis consideró que la alianza entre Morena, PT y PVEM ha sido favorable para los tres partidos y señaló que su coordinación les permitió obtener la mayoría calificada y sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión. Actualmente, de las 498 curules de la Cámara de Diputados, Morena cuenta con 252, el PVEM con 61 y el PT con 49. En el Senado, de los 128 escaños, Morena tiene 66, el PVEM 14 y el PT seis. El especialista señaló que la coalición ha generado beneficios electorales para sus integrantes, aunque existen diferencias entre ellos en asuntos como la iniciativa para eliminar las diputaciones plurinominales y la aspiración de la senadora del PVEM Ruth González Silva a la gubernatura de San Luis Potosí. “El PT y el Verde saben que necesitan a Morena, que sin su fuerza a lo mejor ni el registro ante el INE alcanzarían. Pero igual ellos buscan sacar los mayores beneficios posibles de la alianza. Desde luego esta coalición es a conveniencia, ‘donde nos conviene vamos juntos y donde no no’”, afirmó. En contraste, consideró que las alianzas de la oposición han tenido menores resultados electorales y planteó que PAN y PRI deberán definir si les conviene competir juntos en determinados estados. “En el caso del PAN, eligen a candidatos en estados donde consideran que existen más posibilidades de competir y ganar. El PRI está esperando alguna coalición con Acción Nacional. Sabe que su competitividad estará basada en eso”, señaló. EXPERTOS TAMBIÉN ALERTAN POR POSIBLE INJERENCIA DEL CRIMEN ORGANIZADO Además de los actos anticipados y las alianzas partidistas, Ugalde advirtió sobre el riesgo de que el crimen organizado interfiera en las elecciones de 2027. Sus declaraciones se producen después del inicio, el 10 de septiembre, de una iniciativa para prevenir la intromisión de grupos criminales en el proceso electoral. Ugalde señaló que las autoridades deberán adoptar medidas para evitar agresiones y presiones contra quienes participen como candidatos. “Va a haber una interferencia del crimen organizado en los procesos electorales, probablemente muchos candidatos acaben siendo ejecutados, otros serán sometidos”, afirmó.

El director de Integralia sostuvo que el problema no se limita a la seguridad física de los candidatos, sino también a impedir que grupos criminales influyan en la selección de perfiles y posteriormente en el ejercicio del gobierno. “El crimen organizado captura, induce, selecciona candidatos, decide quién gana, quién pierde y de esa forma logra el control territorial. No es protegerlos físicamente, es proteger al país de que el crimen organizado capture a candidatos porque cuando sean gobernantes van a gobernar para favorecer al crimen organizado. Ese es el problema y esto es un riesgo para la elección que viene”, explicó. De acuerdo con Integralia, durante el proceso electoral de 2023-2024 se registraron 749 casos de violencia política entre el 7 de septiembre de 2023 y el 28 de mayo de 2024. Con información de EL UNIVERSAL.