Sacerdote al mejor postor

Don Cucoldo le comentó a su esposa: “El compadre Velerino está en problemas. La comadre le encontró en el asiento trasero del coche una liga de mujer”. “¡Es mía!” –exclamó prontamente la señora... Un día antes del matrimonio, el novio visitó en secreto al sacerdote que iba a oficiar la boda. Le dijo: “Padre: en tratándose del sexo débil mi voluntad es más débil aún. Seguramente continuaré en mis devaneos, y no quiero faltar a una promesa hecha ante el altar. Reciba esta limosna de 5 mil pesos y mañana, al dirigirse a mí en la misa, omita eso de: ‘¿Prometes serle fiel?’”. El párroco tomó el dinero, y el muchacho se retiró feliz. Al día siguiente el cura lo interrogó en el desposorio: “¿Prometes serle fiel a tu mujer; entregarle todo tu sueldo y dejar que lo gaste en lo que quiera; obedecer siempre sus órdenes; hacer el desayuno todos los días y servírselo en la cama; llevarla a cenar en restorán cuatro días a la semana y hacer el amor sólo cuando ella te lo pida?”. El novio tragó saliva, aturrullado, pero ante la mirada severa del cura y la atención expectante de la gente tuvo que responder: “Sí”. El presbítero se inclinó sobre él y le dijo en voz baja: “La limosna que me dio tu novia fue más grande”... Babalucas preguntó en el teléfono: “¿Es la embajada de Laos?”. Le respondió una voz amable: “Sí”. Pidió el badulaque: “Mándeme uno de vainilla”. (Un chiste más como ése y mis cuatro lectores quedarán reducidos cuando mucho a uno)... Declaró don Frustracio: “Me disgustan las películas porno. Odio ver a un cabrón que en 5 minutos tiene más sexo del que he tenido yo en toda mi vida”... “Busco a un hombre que me haga feliz”. Eso decía el anuncio que cierta dama publicó en las redes sociales. De inmediato tuvo una respuesta: “Me hará feliz ser su marido”. Contestó ella: “Marido ya tengo”... Doña Calenda les contó a sus amigas: “Hoy en la mañana me levanté; estiré los brazos; doblé las rodillas; giré el cuello, y todo hizo ‘¡Crack!’. No es que esté vieja, es que estoy crujiente, como las papitas”... Astatrasio le comentó a Empédocles: “Tengo problemas para dejar el alcohol”. Sugirió el otro: “Déjalo en mi casa”... Una esposa le reprochó a su marido: “Gastas mucho en vino”. Ripostó él: “Tú gastas mucho en maquillaje”. Adujo la señora: “Yo me maquillo para verme bonita”. Alegó el señor: “También yo bebo para verte bonita”... Un diseñador de ropa inventó un brassiére que impedía que el busto de una mujer se balanceara al correr, y también evitaba que sus senos se transparentaran cuando llevaba una playera mojada. Desgraciadamente, el diseñador no alcanzó a patentar el invento. Sus empleados lo asesinaron... Dos pollos estaban en el rosticero. Uno le dijo al otro: “El calor lo aguanto, y también las vueltas y vueltas, pero lo que me jode es el tubo allá atrás”... El cangrejo llegó caminando hacia adelante. La hembra se encalabrinó: “¡Otra vez vienes borracho!”... La adivinadora observó su bola de cristal y en seguida le anunció, sombría, a la mujer que acudió a consultarla: “Veo que su marido morirá muy pronto”. “Eso ya lo sé –replicó la clienta–. Lo que quiero que me diga es si la policía sospechará de mí”... El nuevo paciente del doctor Duerf, psiquiatra, le informó: “Tengo doble personalidad”. Le indicó el analista: “Acuéstese en el diván. Acuéstese en el diván”. (Nota: Al final de la sesión el doctor les cobró a las dos personalidades)... El marido le informó a su esposa que habían sorprendido a su hijo adolescente fumando. Preguntó ella: “¿Y qué hiciste?”. Respondió el señor: “Le dije que si sigue fumando no le crecerá la ésta”. “¡Caramba! –exclamó la señora–. ¿Qué tú fumaste mucho?”... FIN.