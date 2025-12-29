Saltillo: El cuidado del Centro y prohibir cuetes y pirotecnia

Muchas calles del Centro de Saltillo presentan descuido, negligencia y dejadez. Hay suciedad en las banquetas, y las baldosas podotáctiles, destinadas a las personas con debilidad visual o que carecen de la vista, están completamente destrozadas.

Muy cerca de la Plaza de Armas y de Paseo Capital hay esquinas despedazadas, lo que vuelve imposible la movilidad en la vía pública para las personas en sillas de ruedas.

Xicoténcatl, Obregón, Manuel Acuña, Manuel Pérez Treviño, Ignacio Allende, Juan Aldama, Miguel Hidalgo. Son las principales calles del Centro, las cuales adolecen de todos estos defectos que, además de ofrecer un pésimo aspecto, se convierten en un gran peligro para los caminantes.

Documentado por los medios desde hace muchos años, la situación en este primer cuadro sigue igual y, pese a las promesas, las cosas permanecen sin cambios.

La seguridad de los transeúntes no está en riesgo en exclusiva por este pésimo estado en que se encuentran las banquetas. Hay numerosas fachadas que están a punto del colapso. Ocurrió hace unos pocos días la caída de varios ladrillos del exterior de un comercio sobre Hidalgo, casi esquina con Aldama.

En una vista superficial, parecía que no había riesgo, pero la mala construcción y la poca conservación hicieron que se vinieran abajo, por fortuna, sin víctimas. A un gran número de casas les pasa lo mismo: nula conservación e inseguridad para la gente.

Sobre la calle de Miguel Ramos Arizpe, también en el Centro Histórico de nuestra ciudad, hacia el rumbo de la Alameda, hay una casa vieja a la que le recargaron un madero sobre los muros. Alguien también colocó en el alféizar de las ventanas puñados de sal en grano, lo que da una idea de un peligro inminente de la propiedad.

Los discursos están bien para amortiguar las voces de descontento ante el estado en que se encuentra el centro, pero en realidad lo que urge es la acción: limpieza permanente y a fondo de las banquetas; conservación de los edificios viejos; y alertas de protección ante las construcciones en riesgo de colapso.

EL FIN DE AÑO Y LA PIROTECNIA

Hay quienes consideran que se trata de un exceso señalar que las aves y los animales domésticos experimentan estrés o pierden la vida al enfrentarse al ruido ocasionado por los cuetes y la pirotecnia.

Pero en realidad sí es un hecho: los animales presentan cuadros de nerviosismo extremo y algunos, en efecto, hasta mueren debido a ello.

Hay muy pocas personas conscientes. Otras, en cambio, argumentan cosas tan absurdas, como que los animales pertenecen a la “generación de cristal”. Perverso.

Los animales son seres sintientes, y el entendimiento de cómo la exposición al ruido les afecta en grado sumo nos coloca, o no, en el lado del mundo civilizado. La diversión humana se convierte para ellos en una verdadera desgracia.

He visto aves caídas luego de las noches de festejo; he visto la manera en que los perros y los gatos se asustan en alto grado cuando empieza el estruendo. He sabido de perros que sangran de sus patas de tanto rascar cuando se quedaron solos en su casa.

Es un momento en que debemos compartir una responsabilidad humana. Debe haber una prohibición, en todos los órdenes, del uso de cuetes y pirotecnia.