Cuetes en Navidad y Año Nuevo disparan estrés severo en perros, gatos y fauna: expertos

Noticias
/ 26 diciembre 2025
    Cuetes en Navidad y Año Nuevo disparan estrés severo en perros, gatos y fauna: expertos
    Advierten que los daños no se limitan a perros y gatos, ya que investigaciones han documentado efectos en animales de zoológico, fauna silvestre y aves. /FOTO: ESPECIAL
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

Advierten que el ruido y los residuos de la pirotecnia pueden detonar alteraciones conductuales y riesgos para la salud de animales domésticos y silvestres

CDMX.- Aunque para muchas personas los estruendos de la pirotecnia en Navidad y Año Nuevo resultan tolerables, en los animales esos sonidos pueden detonar estrés agudo y reacciones físicas severas, alertó la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al señalar que el impacto auditivo puede ser hasta 100 veces mayor para ellos por su alta capacidad de percepción sonora.

La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia explicó que los efectos del ruido no se limitan a un sobresalto momentáneo, ya que las detonaciones pueden provocar alteraciones de conducta en perros, gatos y otros animales pequeños, como hiperactividad, agresividad o intentos de huida del origen del sonido.

De acuerdo con los especialistas, al tratarse de estímulos que los animales no pueden anticipar ni comprender, el organismo activa respuestas de estrés que elevan la frecuencia cardiaca, generan temblores y, en algunos casos, derivan en lesiones durante intentos de escape.

Además del impacto sonoro, la UNAM advirtió que los residuos químicos liberados por artefactos pirotécnicos —como polvo fino y compuestos irritantes— pueden afectar vías respiratorias y ojos de las mascotas, lo que representa un riesgo adicional durante estas celebraciones.

La organización Animal Ethics señaló que los daños no se limitan a perros y gatos, ya que investigaciones han documentado efectos en animales de zoológico, fauna silvestre y aves, con reacciones de miedo, estrés y desorientación tras las detonaciones.

En el caso de las aves, se indicó que el ruido puede provocar choques contra estructuras o abandono de nidos, con impactos en sus patrones de alimentación y descanso, además de alteraciones en su comportamiento habitual.

Ante este escenario, especialistas recomendaron que durante las fiestas los dueños de mascotas habiliten un espacio tranquilo y seguro dentro del hogar, con puertas y ventanas cerradas, objetos familiares y, si es necesario, sonidos suaves para amortiguar las detonaciones externas.

Para casos de estrés severo, la Universidad sugirió acudir con un médico veterinario, a fin de recibir orientación sobre estrategias conductuales o clínicas para mitigar efectos adversos. Con información de El Universal

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

