¿Quién fue el primer Cronista de Saltillo? Esa primeridad se ha atribuido a mi ilustre antecesor e inolvidable amigo Sergio Recio Flores. Alguna vez oí decir que don Eduardo Valverde tuvo tal calidad, la de primer Cronista oficial de esta ciudad. El señor Valverde, muy destacado colaborador de “El Diario”, escribió cosas sobre Saltillo que tuve ocasión de publicar en 1977, después de su muerte, gracias a la bondad de familiares suyos que me proporcionaron artículos −inéditos unos, otros publicados− de ese modesto y laborioso escritor local.

Recuerdo una fotografía de periódico en la cual aparece don Eduardo. El pie de grabado alude a él como “cronista de Saltillo”. Ignoro si el señor Valverde haya recibido nombramiento o si se le citaba como cronista simplemente por ser autor de crónicas sobre la ciudad.

Llegó a mis manos un documento que rescató la Fundación “José García Rodríguez”, a la cual me honro en pertenecer. Esa agrupación tiene por objeto conservar la memoria y difundir la obra de ese gran saltillense, ejemplo de ciudadanos, educador, poeta de gran mérito y escritor sin par. Transcribo el texto del dicho documento:

“... ASUNTO: Se le designa Cronista de la Ciudad.- Saltillo, Coah., a 14 de Junio de 1,944.- C. JOSÉ GARCÍA RODRÍGUEZ. C I U D A D.- El Ejecutivo de mi cargo desea fomentar el estudio y divulgación de la historia en esta Entidad, para cuyo fin, aceptando la sugerencia de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ha tenido a bien designarlo Cronista de la Ciudad con todas las obligaciones y prerrogativas que dicho cargo representa, siendo sus deberes generales: Vigilar los Archivos y Tesoros Artísticos de la ciudad; coleccionar cuantos documentos antiguos lleguen a sus manos y reunir todas las noticias, tradiciones, informes confidenciales, etc. que lleguen a sus oídos sobre personas importantes y gente menuda, preparándolos para su publicación. En tal virtud se ponen a su disposición los Archivos de este Gobierno, y se suplica a todos los particulares le proporcionen los documentos y datos importantes que posean para facilitar su labor. Reitero a usted las seguridades de mi consideración atenta y distinguida. EL GOBERNADOR CONSTL. DEL ESTADO. GRAL. DE DIV. BENECIO LÓPEZ PADILLA”.

Este documento es constancia de que don José García Rodríguez tuvo oficialmente la calidad de Cronista de Saltillo. Es muy interesante notar que su nombramiento no fue expedido por el Cabildo saltillense, o por el Presidente Municipal, sino por el Gobernador del Estado. Como se ve, en aquellos años los gobernadores no se cuidaban mucho de respetar la autonomía municipal. En este caso el Cronista de una ciudad no fue designado por las autoridades de esa ciudad, sino por el Gobierno del Estado. Cosas de los tiempos.

Ciertamente esta noticia del nombramiento de don José García Rodríguez no quita méritos a nadie. En cambio aumenta considerablemente el honor de desempeñar el cargo de Cronista. Para mí es una gran satisfacción el hecho de haber recaído en mí dos nombramientos que don Pepe igualmente recibió: el de Director del glorioso Ateneo Fuente y el de Cronista de Saltillo. Otro cargo tuvo él: fue diputado. Pero ese honor lo declino desde ahora.