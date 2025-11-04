Saltillo: La fiesta de las ánimas y el alter ego

El disfraz, antes que evitar reconocer la personalidad de quien lo porta, más bien retrata, incluso realza, una forma de ser que dice mucho con la elección de su atuendo.

¿Cuáles serán sus sueños, ilusiones, esperanzas, preocupaciones, para haber elegido tal o cual prenda que le oculta el rostro y el cuerpo? Uno se imagina al otro tratando de adivinar quién está detrás de la máscara, y nosotros lo sabemos bien: es su alter ego el que habla por él.

Es un remanente de aquello que quisimos ser o que ha tocado una fibra sensible de nuestros sentidos y nos hace sonreír, nos causa gracia o, de plano, que pinte de manera muy certera lo que le pretendemos decir al mundo con lo que se trae puesto para la fiesta.

Esta época es más que propicia para entretener con la idea de sentirse otra persona. Somos diferentes momentáneamente, ocultamos a la vista nuestro verdadero yo y jugamos con la emoción de participar en un mundo alterno.

La ciudad, como hace años no lo hacía de forma tan vibrante, se volcó en buscar ese otro yo con el cual identificarse, y al ser descubiertos, sonreír con quien nos mira. El asombro aparece en los rostros: “...entonces, eres tú...”. Aparecieron por todas partes nuevas identidades, aunque fuera por unas horas.

Los más pequeños, acompañados de sus padres, recorrieron las cuadras de la ciudad; algunos tomaron el elusivo transporte para alcanzar colonias alejadas, y disfrazados de catrinas y muchos con la figura de blancos esqueletos fueron con la ilusión en la mano, pidiendo de casa en casa el dulce o truco, que desde hace años y en contagio con Estados Unidos se hizo tradición por acá.

Al tiempo en que convivían los niños y jóvenes del Halloween, muchos otros se fundieron con las celebraciones del Día de Muertos. Cosa interesante es cómo la interacción, el intercambio de comunicación en uno y otro sentido, ejerce particular influencia en cada uno de los portadores de la festiva distracción. Así, en el Xantolo, que atravesó arterias importantes de la ciudad, los saludos y los flashes circularon con peculiar alegría y emoción.

Además de disfraces de zombis y monstruos, resaltaron otros que nada tendrían que ver con la Noche de Brujas, sino con toda la gama de personajes de películas mexicanas y extranjeras. Los personajes en tendencia como Superman, Batman, Merlina o incluso celebridades de la vida real aparecieron en las calles, conviviendo a la par de los clásicos del terror como Drácula.

La Plaza de Armas vistió una fiesta naranja que convirtió al Centro Histórico en un escenario fotográfico. Una noche de Halloween que se fusiona con el Día de Muertos. Centenares de imágenes coloridas, música que transitó de reguetón al bolero, y el aroma de churros, champurrado y buñuelos cuajaron la atmósfera del centro nocturno en Saltillo.

El otro que se quiere ser, el alter ego que apareció en el alma y espíritu de los saltillenses en estas jornadas, nos habla de una identidad que tiene años formándose y consolidándose a fuego lento. El Saltillo que se ha extendido y que ha gestado poco a poco en estas últimas décadas una nueva personalidad, una identidad de estreno. Interesante es seguirle el paso como ilustrativo es observar cómo se asumen en estas fiestas sus habitantes, cómo se construyen y cómo, al día siguiente, vuelven a su rutina, a su vida diaria, al trajín cotidiano. A su ser y estar de todos los días.