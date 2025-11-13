Samuel no se equivocó en el tema de NVIDIA, mintió

- Los cabilderos de NVIDIA se pusieron en marcha y negociaron un acuerdo con las cabezas del Departamento de Comercio de EEUU: Levantar el veto para que siguiera vendiendo sus productos en China, a cambio de que invirtiera 500,000 millones de dólares en suelo norteamericano durante los años que restan a la administración de Trump.

- El veto le provocó a la empresa de Jensen Huang - con sede en California- una pérdida inmediata de 5,500 millones de dólares por la cancelación de pedidos colocados anticipadamente, y un desplome del 4% en el valor de sus acciones en el índice bursátil NASDAQ de NY, donde cotizan los gigantes tecnológicos del mundo.

- La razón de esta prohibición es que el Departamento de Comercio de EEUU argumenta que el H20 es demasiado potente y podría usarse para construir supercomputadoras chinas, algo que Washington quiere evitar a toda costa.

- Como parte de su guerra comercial contra China, Trump veta a NVIDIA la venta de su chip estrella, el H20 y de sus gráficas de Inteligencia Artificial, en el mercado chino.

Esta es la cronología de los hechos:

Abril 16:

- Al darse el anuncio oficial por parte del mismo Jensen Huang sobre su plan de inversiones en EEUU, el gobierno norteamericano eliminó el castigo a NVIDIA y todos contentos, peeero...

Noviembre 12:

- Samuel García anuncia con bombo y platillos que NVIDIA invertirá 1,000 millones de dólares en la construcción de un Green Data Center en NL.

- Esto es falso, porque la inversión -de darse- correría por cuenta de CIPRE Holding, que usa tecnología de NVIDIA en sus procesos.

- Después del escándalo desatado, falta ver si los de CIPRE siguen con sus planes en nuestro País.

-Les explico por qué: En EEUU no hay ni un solo distribuidor de vehículos chinos. En México se reproducen como gremlins en aguacero.

- Actualmente se venden 26 marcas chinas, con un total de 118 modelos.

- En 2024 se vendieron 110,372 vehículos chinos, el 9% del total ese año.

- Según datos que obtuve del INEGI, los principales países que exportan autos a México son:

1. China: 237,018, +48% respecto a 2022.

2. Brasil: 106,821, +20.6%

3. EEUU: 95,027, +3.4%

Los sabuesos del Departamento de Comercio norteamericano detectaron de inmediato el anuncio de Samuel y le reclamaron a los directores de NVIDIA por qué estaría invirtiendo 1,000 millones de dólares en México y no en EEUU.

El agravio sería mayor por parte de NVIDIA, pues estaría metiéndole dinero a un país inundado de vehículos chinos, que ha mandado al 3er puesto a las marcas automotrices de EEUU.

Por eso, NVIDIA envió a la agencia Reuters un fulminante desmentido de lo dicho por el Tal Samuel, menos de una hora después.

Lleva 3 y contando:

Con este, son 3 los casos donde Samuel da por buenos, proyectos ficticios:

- Al parecer el verde le gusta al gobernador del “nuevo” NL, porque el 5 de octubre pasado presentó en la CDMX el proyecto Green Corridors, que según él representaría una inversión de 17,000 millones de dólares.

- El 7 de octubre publiqué que se trata de una empresa fantasma y anticipé que después de su 4o informe de gobierno, Samuel difundiría otro falso proyecto de inversión. Esto ocurrió ayer 12 de noviembre al enjaretarle a NVIDIA la construcción de un Green Data Center.

Promueve Samuel García a empresa fantasma, en el North Capital Forum

Y como primer caso, el anuncio que hizo urbi et orbi sobre la inexistente planta de Tesla en Santa Catarina, NL.

