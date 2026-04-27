Sanjuana de Arco Martínez arde en la hoguera que ella misma prende. Episodio 3

¿Les platico? ¡Arre! Sanjuana Martínez se quiere inmolar como la Doncella de Orleans al victimizarse de amenazas de muerte que solo existen en su alucinada y árida mente. “He recibido amenazas de muerte”, pregona en su FB, chats y redes, porque no tiene medio de comunicación propio. El problema es que está engatusando a ingenuos activistas de pacotilla, que copian sus libelos y van más allá, al sumarse a los insultos que profiere Sanjuana contra sus críticos. En consecuencia, la hoguera purificadora va a quemar también a quienes le siguen el juego en las malditas redes sociales, como las llamó Umberto Eco. A ti te lo digo, Patricia Pérez “papera”; entiéndanlo los demás que le siguen el juego. Curiosamente, el fuego de la hoguera arde porque ella misma lo prendió con sus ataques a quienes criticamos lo que hizo bajo las órdenes de AMLO. Se le olvidó que ser funcionaria pública la vuelve objeto del escrutinio público.

La paradoja es que fue el mismo López Obrador quien encendió los troncos, al descalificar a su ex pupila cuando ésta acusó a la Secretaría del Bienestar de desviar a la campaña de Sheinbaum, $50 millones de las indemnizaciones al personal de Notimex. Y para echarle huachicol al fuego, Andrés Manuel y Claudia desmintieron a Sanjuana en el mismito periódico que le dio cabida a sus calumnias: La Jornada, que dirige Carmen Lira Saade. Sanjuana amenazó con tirar la candidatura de Sheinbaum. Vean, esto: ¿Quién es Sanjuana Martínez, la periodista que amenaza con tirar la candidatura de Claudia Sheinbaum? (17:00 h) ‹ ADN – Agencia Digital de Noticias Sureste https://www.jornada.com.mx/noticia/2024/01/11/politica/sheinbaum-niega-moches-de-notimex-en-su-campana-7901

- Debido a que ha sido capaz de morder la mano de quienes le dieron de comer durante 6 años, alguien muy muy cercano a Claudia Sheinbaum me llamó ayer para decirme que el mismo politburó del cual salió Sanjuana, se encargará de ella. - “Déjaselas”, me sugirió. Y como soy más obediente y facilito que la Singer, le haré caso a mi amigo... Es toda suya, camaradas de MORENA, aunque, a sugerencia de mis abogados, me reservo el derecho de pedirle mediante actos judiciales, a ella, a Pati la “papera” y a otros, que demuestren sus acusaciones, no vaya a ser que les suceda lo mismo que a Karina Barrón y su “encuentro” con el Senador, Waldo Fernández. - Mañana, cambio parcial de programa, sin faltar el Incomparable Iván y toda su Compañía. - A ver qué dicen la hereje que arde en la hoguera y su séquito de larvas en celo, a saber: - Patricia Pérez, la “papera”, que fracasó estrepitosamente al querer dar el brinco de presidenta de colonia sampetrina a una diputación local por sabe Dios qué partido patito. La “papera” también muerde la mano de quienes la apoyamos, al copiar en FB, chats y redes los libelos de Sanjuana. Recuerda, querida Pati, tanto peca quien mata la vaca, como la que le coge la pata. - Luis Gerardo Treviño, alias DI-LA-PI-LA. - El charolero y ropavejero, Daniel Hinojosa, que se dice abogado pero no lo es. - Su paje maje, Pepe Múzquiz... - ...Y otros de esa ralea de activistas pacotilleros, que descargan frustraciones, ignorancia y alucinaciones en chats y redes. - Tienen casi tres meses amenazando con demandarnos. Aquí los esperamos, bien paraditos. - Por lo pronto, espero que ayer hayan pasado un plácido domingo y que hoy la libremos con su primo hermano el medio amarguetas, ...inche Lunes.

Publicidad