Sanjuana Martínez: A buena santa se encomiendan los ilusos...

¿Les platico? ¡Arre! El año 2024 fue un huracán político y social categoría 5 para el último año de Andrés Manuel López Obrador como presidente. Le dolió que desde el Periódico La Jornada, Sanjuana Martínez le lanzara un petardo envenenado que estalló en mil pedazos alcanzando a la candidata presidencial del tabasqueño, Claudia Sheinbaum. La “periodista” regia aseguró que los “moches” del 20% que el obradorato pidió por todos lados, fueron para financiar la campaña de la doctora.

Al respecto, López Obrador exigió a Sanjuana Martínez que presentara pruebas de que le pidieron el 20% de la liquidación de los trabajadores de la agencia de noticias Notimex, para la campaña de Claudia Sheinbaum. La descarada revelación de Sanjuana no es para sentirse orgullosos de ella; al contrario, es una vergüenza. Cedo la palabra a Elena Chávez y abro comillas: ”La periodista aceptó dirigir la extinta agencia de noticias del gobierno federal, Notimex, a invitación de AMLO, y según dijeron ambos, fue para limpiar a la empresa de la corrupción que imperaba entre los directivos, líderes sindicales, reporteros, fotógrafos, editores y personal de limpieza. En todos, sin excepción, según ellos.

Durante los 5 años que estuvo al frente de Notimex, Sanjuana recibió alrededor de $1,000 millones del erario, que nadie, excepto Lira y ella saben donde terminaron. En mi libro menciono que la ex líder sindical de Notimex, Adriana Urrea, asegura que Sanjuana Martínez creó su propia agencia de noticias y contrató a youtubers, tiktokeros, esquiroles del periodismo, granjas de bots y chateros de redes sociales, pero no para generar noticias, sino para golpear a los opositores al régimen lopezobradorista.

Una parte del dinero, la más chiquita, la usó en contra del papá de la presidenta nacional de MORENA, Luisa María Alcalde. Como lo digo en ´El Gran Corruptor´, Arturo Alcalde Justiniani es considerado por Carmen Lira, la dueña de La Jornada, como un acérrimo enemigo por asesorar a los trabajadores de su periódico cuando estalló la huelga y asegura que apoyó también al personal de Notimex.

- En esa labor ´altruista´de Sanjuana Martínez no se fueron los casi $1,000 millones que se le dieron sin mediar auditoria alguna.

- Tampoco en pagar la nómina de sus 64 empleados y su salario como directora general.

- Menos en limpiar la corrupción en Notimex; al contrario, la acrecentó rodeándose de cómplices serviles que disfrutaron como nunca de buenas comidas en los mejores restaurantes de la CDMX y en viajes a los destinos turísticos que ningún beneficiario de la 4T jamás podrá disfrutar.

Lo interesante de la denuncia de Sanjuana tiene 2 aspectos: 1. La acusación la hace desde el periódico que dirige la comadre de López Obrador, Carmen Lira.

2. No se conformó con lo que se quedó de los casi $1,000 millones que manejó como directora de Notimex.

De acuerdo a su propia denuncia, Sanjuana quería recibir el mismo porcentaje de liquidación que los huelguistas con más de 30 años de trabajo, mas vacaciones anuales, aguinaldo y quizá algún bono por el buen servicio hecho a AMLO para atacar a sus opositores. Y para colmo, otro servidor de la Nación, el secretario del Trabajo, Marath Bolaños, le pidió a Sanjuana el 20% de las “liquidaciones” que les correspondían a su 64 allegados y, por supuesto, al suyo. Es decir, que de los $250 millones entregados al sindicato liderado por Adriana Urrea, más $14 millones por concepto de canasta y un millón para fiestas (pues no que muy austeros) el titular de Trabajo quería el 20% para la campaña de Sheinbaum y como Sanjuana no aceptó, entonces les ofreció el 6% del monto a liquidar,´por venganza´.