Afirman que PRI nacional veta a Vero Martínez para alcaldesa de Torreón

Fuentes Ávila es un personaje cercano e incondicional a la senadora Carolina Viggiano, vieja rival de la diputada local Verónica Martínez, que se perfila para la alcaldía lagunera.

El ex diputado federal, Rigo Fuentes Ávila, fue sumado por la dirigencia nacional del PRI a la lista de posibles sustitutos del fallecido Román Cepeda en la alcaldía de Torreón.

Y aunque parezca una broma macabra, afirman que Rodrigo fue propuesto desde la Secretaría General del PRI para negociar que Verónica Martínez no sea alcaldesa.

Viggiano Austria retiró a Verito de la senaduría de la República para quedarse ella con el cargo y como premio de consolación la hizo diputada federal plurinominal.

Rodrigo Ávila es un político lagunero de bajo perfil, que ocupó algunos años la dirigencia estatal del PRI, fue diputado federal y trabajó con Rubén y Carito en el PRI nacional.

Ahora que la ex líder del PRI en Torreón ganó la elección a diputada local y encabeza la lista de candidatos a alcalde suplente de Torreón, aseguran que el PRI de Viggiano la vetó.

¿Será?

QUERIDA, ENCOGÍ AL PAN

El Comité Directivo Estatal del PAN desaparecerá y sus funciones serán absorbidas por la dirigencia nacional, tras perder el registro como partido en las elecciones del 7 de junio.

Así lo reconoció el legislador federal Memo Anaya, al señalar que cosechan lo que sembraron y reconocer la estrepitosa derrota en la elección a diputados locales.

El CDN albiazul asumirá el control de los inmuebles y cuentas bancarias del PAN en Coahuila y luego designará al responsable de la delegación estatal.

Que con su PAN se lo coman...

BYE, ADIÓS

Es evidente que los QR’s no harán huesos viejos en las elecciones en Coahuila, pues en el 2027 ya no serán utilizados por ningún partido político.

Políticos al interior del PRI advirtieron que algo falló en la implementación, que su funcionamiento fue público y notorio, a grado tal de que se documentó su operación.

A nivel nacional, el líder de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso de la Unión, Rubén Moreira, no quedó satisfecho con tanta publicidad a los ya famosos QR’s.

El tema será motivo de un análisis concienzudo en el Revolucionario Institucional para identificar cómo es que se fue de las manos el control de esta herramienta electoral.

Veremos y diremos...

ACAPULCO SHORE ACERERO

Jurisconsultos y abogadas de la Región Centro se percataron del gran parecido físico del coordinador regional de la Fiscalía con un artista integrante del reality Acapulco Shore.

Según los litigantes, el fiscal regional, Everardo Lazo, y el ex integrante de la Casa de los Famosos México, Luis Caballero el “Potro”, son la misma gota de agua.

Por eso, fuera de protocolos y en voz baja, a Lazo ya le llaman el “Potrillo” y juran que solo le falta su Manelyk.

Mmm...