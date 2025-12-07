Se busca oposición 2026. Urge. ¿PAN, Pétain y Salinas Pliego?

Pasan los meses y nada. Más de un año ya. Y nada.

Estridencias por la marcha de la Generación Z, desplantes del señor Azteca-Elektra, pero nada.

Se requiere un aviso de ocasión urgente. Veamos. Los regímenes con tentaciones autoritarias siempre se quejan de las oposiciones. Sienten que éstas les estorban, que no aportan nada, que obstaculizan el “progreso y bienestar” y que, por tanto, deben ser reducidas a su mínima expresión hasta dejarles un papel meramente testimonial. Su meta, como sectas políticas que son, es nulificar a los grupos opositores.

Ante tal amenaza, las oposiciones tienen que ser extremadamente inteligentes y hábiles, deben ir tejiendo ideas que permitan diseñar proyectos alternativos viables y convincentes para la sociedad, a partir de planteamientos que le interesen y le sirvan a la gente común, no exclusivamente a su propio ideario político. Si un grupo opositor sólo representa su propia imagen frente al espejo, con ideas radicales que asemejan a la propaganda extremista de los poderes que combate, terminará por no convencer de nada a nadie, acaso a unas cuantas sombras que sólo reflejarán su narcisismo político.

No hay nada más sano para cualquier democracia que contar con oposiciones vigorosas que generen equilibrios políticos. Por eso las oposiciones deben tener prudencia consigo mismas para no caer en la tentación de otro populismo. Los extremos siempre se tocan. Si las oposiciones no entienden eso y por desesperación enarbolan planteamientos igual de excluyentes que los que escupen las maquinarias propagandísticas desde el poder, el ciudadano de a pie los va a repeler porque realmente no ofrecen nada distinto a lo que ya tiene.

Abrevando un poco en la Historia (con mayúscula), tomo el caso francés del siglo pasado, durante la Segunda Guerra Mundial, porque se puede ligar con lo que empieza a esbozar una parte de la oposición mexicana, la derecha, para ser preciso. Recordemos que, ante el miedo y la desesperación, además de otros factores que aquí no hay espacio para detallar, surgió la Francia de Vichy del mariscal Philippe Pétain. ¿Qué fue eso? El régimen político colaboracionista con los nazis instaurado en la Francia no ocupada con capital en la ciudad de Vichy, 360 kilómetros al sur de París. Pétain firmó un armisticio con la Alemania nazi en 1940, aceptó la ocupación de gran parte del territorio francés y cooperó activamente con el régimen de Hitler hasta la liberación aliada en 1944. Un régimen fascista sirviendo a otro, el hitleriano, al grado que asumió el mantenimiento de las fuerzas nazis, obligó a los jóvenes franceses a trabajar en Alemania para apoyar la economía de guerra de Hitler, luchó contra la Resistencia interna y participó activamente en el exterminio de judíos y la persecución de extranjeros.

Ya voy llegando al México del 2025. ¿Cuál era el lema del mariscal Pétain? “Trabajo, Familia, Patria”. ¿Le suena? Normal: recientemente usted ha visto algo similar por todos lados. ¿Cuál es el nuevo lema que se le ocurrió al PAN para modernizarse y combatir el morenismo? “Patria, Familia y Libertad”. Tufo terrible a la derecha más radical. Qué le agregan a eso: “Defendamos México”. Como una guerra en la que hay que expulsar a los morenistas. ¿Quién será aquí el facho, si ambos grupos al parecer quieren suprimir al otro? Difícil distinguir. Ahora bien, si quiere el PAN ser de derecha-derecha, ultraconservador y que su precandidato presidencial en 2029 sea un megaderechoso como Ricardo Salinas Pliego, un ser profundamente antidemocrático e irresponsable, entonces insisto en el Aviso de Ocasión:

“Se busca oposición en México. Urge para 2026 y 2027, antes de que Morena sea todavía más PRI, con Adanes, Noroñas y Pacos Taibos replicados. Valores democráticos no negociables. Émulos de Trump, Pétain y anexas, abstenerse”.