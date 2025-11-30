‘No más PRIAN, somos el PAN’

México
/ 30 noviembre 2025
    ‘No más PRIAN, somos el PAN’
    La Asamblea Nacional Ordinaria del PAN. Los puntos principales fue el informe de actividades del actual presidente nacional; puntos principales de la agenda política rumbo al 2027-2030, y elecciones de los integrantes del Consejo Nacional. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO

Al cantar el “relanzamiento” del blanquiazul, Jorge Romero, el líder del partido, había anunciado el fin de la infructuosa alianza

Ahora sí. El PAN le dio cristiana sepultura a la alianza que por años mantuvo con el PRI.

La Asamblea Nacional se despabiló cuando el ex senador Damián Zepeda enunció las ahora proscritas cinco letras del amasiato que por años marcó a Acción Nacional.

“No somos el PRIAN. Somos el PAN”, sentenció el ex dirigente, una de las poquitas voces que públicamente se manifestó en contra de la alianza con el tricolor desde tiempo atrás.

TE PUEDE INTERESAR: Bancadas del PRI y PAN alertan que la alianza con Samuel García está al borde del quiebre

Zepeda deslizó aquello del PRIAN tras advertir que el panismo debía “recuperar identidad” para aspirar al futuro. “Celebro que sea el punto final a una alianza que fue claramente rechazada en 2024. Es hora de presentar lo que en verdad somos”, remató.

A mediados de octubre, al cantar el “relanzamiento” del blanquiazul, Jorge Romero, el líder del partido, había anunciado el fin de la infructuosa alianza con el Revolucionario Institucional. Y aunque la reforma a los estatutos que se consumó por mayoría no menciona expresamente ese punto, el panismo ya se desembarazó del PRIAN.

Romero batalló para echar a andar los trabajos de la Asamblea: una hora después de la hora programada, la secretaria general apenas pudo cantar la presencia de 2 mil 250 delegados apretujados en la Expo Santa Fe, aunque suficientes para alcanzar el quórum.

Con la reforma a los estatutos, los panistas ya formalizaron la apertura de candidaturas al ciudadano de a pie que tenga las suficientes cartas. “Meritocracia y punto”, resumió el dirigente opositor, que también presumió lo fácil que resultará tocar la puerta del partido para afiliarse.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Se arrodillan ante el extranjero’: Morena estalla contra el PAN por ir a la CIDH

La Asamblea no vio desfilar a los ex Presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Del guanajuatense se dijo que convalecía de una lesión en la espalda. Del michoacano se supo que había enviado una carta a Romero para excusarse.

Hace varias semanas, en la Ciudad de México, Romero se había entrevistado con Calderón, quien, según contó el propio dirigente, le dijo que era necesario esperar a ver cómo avanzaba el relanzamiento para valorar la posibilidad de regresar a las filas del partido.

En la misiva --con fecha 28 de noviembre--, Felipe Calderón le advirtió al presidente que, sin una auténtica apertura, Acción Nacional no tendría futuro.

“Hay miles de mexicanas y mexicanos de buena voluntad que no han tenido la posibilidad que anhelan de participar en política”, apuntó Calderón.

TE PUEDE INTERESAR: Alcaldes del PAN acusan indefensión ante el crimen y reclaman 13 mil millones recortados a seguridad

“Desean integrarse con voz y voto a la salvación de México y no encuentran opciones. Si el PAN sabe abrir genuinamente sus puertas a esa ciudadanía para integrar una nueva militancia, reencontrará el camino del triunfo y será nuevamente factor de esperanza. Si no, no tendrá futuro”, advirtió.

Los trabajos de la Asamblea transcurrieron sin sobresaltos. Un panista de cepa, Manuel Gómez Morín, recordaba que estuvo a “un tris” de renunciar a las filas del partido que fundó su abuelo del mismo nombre.

“Hay relanzamiento y hay partido”, celebró. “Es un partido que se abre a la ciudadanía, un reclamo que muchos hemos hecho desde hace mucho tiempo. Me voy satisfecho. Como nieto del fundador, me voy tranquilo, pero todavía hay mucho qué hacer: romper inercias y cambiar de actitud.

“Los que tienen control en estados y municipios --todavía hay padroneros-- tienen que cambiar. Y espero que esta reforma contribuya a terminar con eso. Yo estuve a un tris de renunciar; es más: la anuncié, puse una serie de condiciones y aquí sigo”.

TE PUEDE INTERESAR: ‘El PAN no convocó la marcha’: Romero denuncia represión y critica operativo policial

’REFORMA COSMÉTICA’

El coahuilense Juan Antonio García Villa, ex secretario general con Calderón Hinojosa, subió dos veces a tribuna para advertir que no quería ser “ave de mal agüero” pero que veía que el panismo podía “volver a las andadas”.

Consejero nacional vitalico, García Villa fue muy escéptico con el relanzamiento.

“El partido seguirá teniendo los problemas de todo tipo: de organización, de falta de mística, de valores. Estas reformas son cosméticas”, resumió.

Arropada por su desempeño como presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán --azul de la cabeza a los pies--, auguró éxito a la reforma: “Vamos a ganar las próximas. Aquí está el PAN con los brazos abiertos para cambiar este País”.

Los panistas han dado vuelta a la página al fracaso de 2024.

Jorge Romero prepara un ejército de 150 mil simpatizantes que trabajarán “como hormigas” hacia el 27. Dicen que el dirigente podría pensar en su reelección, si es que entrega buenas cuentas. A ver.

Temas


Partidos políticos

Localizaciones


México

Personajes


Jorge Romero Herrera

Organizaciones


PAN

Reforma

Reforma es un diario de noticias y avisos de ocasión de circulación nacional, con un periódico impreso y un sitio en línea editados por el Grupo Reforma se imprime en la Ciudad de México y es editado por el Grupo Reforma. Circula desde el 20 de noviembre de 1993. Su director es Alejandro Junco Elizondo y el director editorial es Juan E. Pardinas.

