¿Se ha vuelto Taiwán inmune a la traición estadounidense?

Por Channing Lee, Project Syndicate.

WASHINGTON- La reciente cumbre de Donald Trump con Xi Jinping ha reavivado un debate ya conocido: ¿defendería Estados Unidos a Taiwán si China lo invadiera?

Los escépticos señalan las prioridades contrapuestas de Estados Unidos, desde el conflicto en Oriente Medio hasta las operaciones en el hemisferio occidental, como prueba de que Taiwán está perdiendo protagonismo en la agenda de seguridad nacional estadounidense. El propio Trump ha cuestionado si los estadounidenses estarían dispuestos a librar una guerra “a 9,500 millas de distancia”, además de describir la venta de armas a Taiwán como “una baza muy buena para la negociación“. El cambio en la retórica estadounidense pareció un regalo para Xi.

Pero centrarse exclusivamente en las palabras de Trump oscurece la realidad sobre el terreno. Durante la última década, las relaciones entre Estados Unidos y Taiwán han experimentado una transformación estructural. El apoyo de Estados Unidos a Taiwán no es una preferencia que pueda cambiar con un nuevo Gobierno estadounidense, ni es una baza de negociación. Más bien, está profundamente arraigado en la maquinaria del poder estadounidense: en los mandatos del Congreso, la planificación de la defensa, las cadenas de suministro de semiconductores, las asociaciones a nivel estatal y la inversión del sector privado.

Estos vínculos hacen que la relación sea difícil de deshacer para cualquier administración estadounidense, y aún más difícil de debilitar para el Gobierno chino. La época en la que los analistas analizaban cada declaración presidencial en busca de pistas sobre la política hacia Taiwán está llegando a su fin. La retórica de alto nivel sigue siendo importante, pero la durabilidad de los lazos entre Estados Unidos y Taiwán descansa ahora menos en los líderes individuales que en el impulso institucional.

A pesar de que en los últimos dos años han llegado al poder nuevos presidentes tanto en Taipéi como en Washington, y a pesar de la presión militar china sin precedentes sobre Taiwán, la relación no ha hecho más que profundizarse. Las delegaciones del Congreso (la más reciente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado) visitan Taiwán con regularidad, y las ventas de armas han continuado (hasta ahora), con la administración Trump dando luz verde a los mayores paquetes de armas en la historia de la relación. Trump ha firmado nueva legislación que refuerza los lazos bilaterales, su Estrategia de Seguridad Nacional ha hecho hincapié en la disuasión en el estrecho de Taiwán, y un marco de comercio recíproco anunciado recientemente ha formalizado una asociación económica estratégica.

Los avances del sector privado han sido especialmente transformadores, principalmente porque el dominio de Taiwán en semiconductores de alta gama e infraestructura de IA ha transformado la isla de un tradicional punto caliente geopolítico en un pilar de la economía global. Las cadenas de suministro «no rojas» (redes de confianza aisladas de la influencia china) han pasado del concepto a la práctica, con Taiwán situándose en el centro de este cambio.

El campus en expansión de TSMC en Arizona es solo el ejemplo más visible de esta tendencia más amplia. Empresas taiwanesas de todos los tamaños están invirtiendo en centros de datos, materiales avanzados y electrónica en EE. UU.; y las empresas tecnológicas estadounidenses están profundizando su presencia en Taiwán, especialmente en inteligencia artificial y computación en la nube. Mientras tanto, ambas están reduciendo su exposición a China.

Durante años, los responsables políticos estadounidenses hablaron de forma abstracta sobre la “desvinculación” de China. Ahora los mercados y la industria lo están haciendo realidad, con el capital taiwanés revitalizando la industria manufacturera estadounidense y las empresas estadounidenses confiando cada vez más en Taiwán para la innovación de próxima generación. Es fundamental que las alianzas en tecnología de defensa estén vinculando los avances del sector privado con la defensa asimétrica de Taiwán y la modernización del ejército estadounidense.

Igualmente importante es que estos vínculos están cambiando la percepción pública. Cada vez más estadounidenses ven a Taiwán no como un problema de seguridad lejano, sino como un socio democrático y tecnológico con una posición central en la economía global del siglo XXI. Lejos de ser un cliente de seguridad que necesita tranquilidad, Taiwán se ha convertido en parte de la infraestructura tecnológica que sustenta el poder de Estados Unidos y sus aliados.

Quizás la dimensión más subestimada de esta tendencia se está produciendo por debajo del nivel federal. Más de la mitad de los estados de EE. UU. mantienen ahora algún tipo de presencia comercial o inversora en Taiwán, compitiendo por atraer capital taiwanés en diversos sectores. Docenas de ellos han firmado acuerdos para apoyar el desarrollo de la mano de obra vinculado a la inversión taiwanesa. Las delegaciones estatales visitan Taiwán con regularidad, y el apoyo político subnacional se ha formalizado. Solo en 2025, más de 30 legislaturas estatales aprobaron resoluciones en apoyo de Taiwán.

Al mismo tiempo, las relaciones entre los pueblos se están ampliando. A medida que han disminuido los intercambios educativos en China continental, Taiwán se ha convertido en el principal destino para la inmersión en el idioma mandarín. Programas como el Marco de Cooperación y Formación Global reúnen habitualmente a expertos en salud pública, ciberseguridad y ayuda humanitaria de todo el mundo para aprovechar los conocimientos especializados taiwaneses.

Puede que estos intercambios carezcan de los compromisos de “poder duro” que implican las ventas de armas, pero son importantes. Difunden el apoyo a Taiwán mucho más allá de Washington, integrando a la isla en las economías locales, las universidades y las comunidades de todo Estados Unidos.

La gran ironía es que, aunque China lleva mucho tiempo intentando aislar diplomáticamente a Taiwán, muchas de sus acciones, coerción militar, operaciones en la zona gris e intimidación económica, han tenido el efecto contrario. En lugar de debilitar la posición internacional de Taiwán, la presión china ha acelerado la integración de Taiwán en las redes democráticas de tecnología y seguridad, dando lugar a cadenas de suministro diseñadas específicamente para reducir la dependencia de China.

Pero esta dinámica conlleva riesgos. A medida que Taiwán se integra más en la arquitectura tecnológica y de seguridad occidental, los líderes chinos pueden llegar a la conclusión de que la ventana para una unificación forzada se está cerrando. La disuasión puede estar fortaleciéndose, pero también lo está haciendo el peligro de una escalada.

Por eso, el acercamiento de Trump a Xi no debe interpretarse como una señal de que el apoyo a Taiwán se está debilitando. La ambigüedad estratégica que Estados Unidos ha mantenido desde los tiempos del presidente Jimmy Carter puede haberse vuelto más ambigua, pero la trayectoria general de la relación entre Estados Unidos y Taiwán está ahora determinada menos por el teatro diplomático que por fuerzas estructurales que siguen profundizando la integración. Los líderes del Congreso, los planificadores del Pentágono, los gobernadores, los alcaldes, las universidades y la industria privada están reforzando la relación, y las empresas taiwanesas tienen fuertes incentivos económicos y geopolíticos para continuar con esta tendencia.

El futuro de Taiwán ya no depende únicamente de la atención que le preste el Gobierno de EE. UU. en un momento dado. Depende, en cambio, de la creciente presencia de Taiwán en las instituciones, las economías y las tecnologías del mundo libre. Copyright: Project Syndicate, 2026.

Channing Lee es director de Alianzas Globales y presentador del podcast Strait Forward en el Special Competitive Studies Project.