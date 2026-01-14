Se puede decir... Que a diario se presume de ‘detenidos’

Opinión
/ 14 enero 2026
    Se puede decir... Que a diario se presume de ‘detenidos’
    Omar García Harfuch, secretario de seguridad y protección ciudadana ofrece conferencia de prensa para informar sobre los avances del operativo Michoacán. Foto: Cuartoscuro/Andrea Murcia Monsivais

Pero no se puede decir... Que a dónde van a “dar”

El secretario de Seguridad Pública Ciudadana Omar García Harfuch, todos los días presume detenciones de delincuentes al por mayor de diversos niveles que da pavor, saltando la duda que consiste en indagar cuál es el número que regresarán a las calles, para seguir delinquiendo, y de esa manera tengan credibilidad sus datos e informes, pues de lo contrario, a la vox populi le seguirá creciendo la duda, y sobre todo no lo habían reportado como han venido haciendo ahora, o es que a antes “había” complicidad.

Temas


Detenciones
Seguridad

Localizaciones


México

Personajes


Omar García Harfuch

Organizaciones


Sspc

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

