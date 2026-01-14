Se puede decir... Que a diario se presume de ‘detenidos’

El secretario de Seguridad Pública Ciudadana Omar García Harfuch, todos los días presume detenciones de delincuentes al por mayor de diversos niveles que da pavor, saltando la duda que consiste en indagar cuál es el número que regresarán a las calles, para seguir delinquiendo, y de esa manera tengan credibilidad sus datos e informes, pues de lo contrario, a la vox populi le seguirá creciendo la duda, y sobre todo no lo habían reportado como han venido haciendo ahora, o es que a antes “había” complicidad.