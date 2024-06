Se puede decir... Que Alito en la cuerda “floja”

Pero no se puede decir... Que se aferra al “poder”. Este personaje que a gritos y a tamborazos llegó a la presidencia del RIP, perdón PRI, fue no tanto para dirigir a lo que queda del Partido, sino más bien que el Tricolor lo proteja a ÉL de los delitos de los que está acusado, y para eso se está preparando al tratar de convencer a los pocos priistas que le quedan, para que lo apoyen en su pretendida reelección, ya que los verdaderos y sobre todo los dinosaurios de hueso colorado, lo abandonaron, puesto que no lo pueden ver ni en pintura, y fueron los principales y primeros que le pidieron que renunciara al PRI, y al no hacerlo, “”ellos” renunciaron.