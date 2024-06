Se puede decir... Que AMLO muy seguido se “despide”

Pero no se puede decir... Que pocas ganas tiene de “irse”. Así decían en mi rancho, sobre todo de aquél que mucho se despide pocas ganas tiene de irse, y eso le está sucediendo al señor Presidente, quien últimamente se despide de acá, allá y acullá, y eso es normal y natural, porque después de casi seis años, se halla hoy por hoy engreído del poder, que tanto le costó obtener, y desprenderse de él, no le será nada fácil, ya que para digerir el ser ex Presidente, tendrá que pasar bastante tiempo, y tener paciencia, valor y mucha, pero mucha “fuerza” de voluntad.