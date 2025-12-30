Se puede decir... Que cierra el año con bombo y ‘platillos’

El joven y activo gobernador de Coahuila, que verdaderamente está echado pa’ delante, demostró con hechos y no pa’ libras –y no lo dice Él–, sino las encuestas lo manifiestan al unísono, ratificándolo como el mejor Gobernador del país, y lo colocan en envidiable primer lugar de aprobación y aceptación, esperándose que eso no lo envanezca y sea un ejemplo, siguiendo adelante como ha ido, o mejor dicho, mejor de como va, ya que tiene todo para continuar así para bien de todos los coahuilenses, que le dieron su voto, “fe” y confianza.