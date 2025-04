Se puede decir... Que Claudia Sheinbaum sigue barriendo la basura que dejó ‘AMLO’

Al no tener Él el tiempo justo para realizar las Reformas proyectadas, no le quedó de otra a la Presidenta, de presentarlas al azahar las Reformas que le heredó, sin revisarlas, tal cual las dejó su antecesor, sin borrar puntos ni comas, al cabo tienen mayoría en las Cámaras y pasarán sin óbice como acaba de suceder con la atrevida y cacareada Reforma de Telecomunicaciones, que los ha exhibido, al estar redactada sobre las rodillas, y cuyo objetivo es no permitir críticas al Régimen, e impedirlo abiertamente, con la “Ley” Bozal.