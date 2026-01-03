Se puede decir... Que cómo cuesta pasar la cuesta de ‘enero’

En que los empresarios adelantan la mitad de los aguinaldos a sus empleados, para que lo gasten, tiren o lapiden, quedándoles a esperar a diciembre para recibir el resto, que por cierto la mayoría ya lo debe, y ahora sí, recibir a la fatídica cuesta de enero, que como cuesta esquivar, y todo por creer en las falsas ofertas de esa promoción, donde los únicos ganones y aprovechados son los comerciantes, que dejan, al final de cuentas, a los consumidores “en” la chilla.