Se puede decir... Que cómo cuesta pasar la cuesta de ‘enero’

Opinión
/ 3 enero 2026
    Se puede decir... Que cómo cuesta pasar la cuesta de ‘enero’
    FOTO: ANDREA MURCIA /CUARTOSCURO

Pero no se puede decir... Que todo comienza con el Buen ‘Fin’

En que los empresarios adelantan la mitad de los aguinaldos a sus empleados, para que lo gasten, tiren o lapiden, quedándoles a esperar a diciembre para recibir el resto, que por cierto la mayoría ya lo debe, y ahora sí, recibir a la fatídica cuesta de enero, que como cuesta esquivar, y todo por creer en las falsas ofertas de esa promoción, donde los únicos ganones y aprovechados son los comerciantes, que dejan, al final de cuentas, a los consumidores “en” la chilla.

Temas


El Buen fin
cuesta de enero

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Con el nuevo reglamento desaparece el Centro de Control Canino para dar paso al Centro de Bienestar de los Seres Sintientes.

Saltillo estrena Reglamento de Bienestar de los Seres Sintientes
El presidente Donald Trump anunció en redes sociales que Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses tras ataques militares en Venezuela

Trump anuncia captura de Nicolás Maduro y su esposa tras ataque contra Venezuela

Venezuela se encuentra, una vez más, ante una encrucijada histórica, donde las decisiones de los próximos días y semanas podrían definir si el país avanza hacia una transición política

¿Qué escenarios políticos se abren en Venezuela, tras la captura de Maduro por Trump?
true

POLITICÓN: Acuden arteaguenses a pagar predial... ¡y encuentran presidencia cerrada!
Entre la bancada morenista, el diputado Alberto Hurtado presentó más propuestas, con 13.

Coahuila: Registra Morena la peor tasa de iniciativas aprobadas en Congreso local
La ASE señaló presuntas irregularidades por 17.1 millones de pesos en el ejercicio fiscal 2024.

Ante sequía, duplica Simas Arteaga presupuesto para fortalecer inversión pública
VANGUARDIA identificó 12 áreas de oportunidad que Saltillo debe atender en 2026 para mantener su competitividad nacional, con base en problemáticas documentadas y datos del IMCO.

Fortalecer la planeación metropolitana, movilidad y salud mental: retos de Saltillo para sostener su competitividad
Cita. Artistas nacionales e internacionales llegarán a Saltillo con giras que ya registran alta demanda de boletos.

¡De Carlos Rivera a Chayanne! Saltillo se llena de música en 2026: los conciertos imperdibles del año