Se puede decir... Que está contra el ‘nepotismo’

No vayamos tan lejos, antes de irse AMLO, Andy su hijo fue nombrado flamante organizador de su partido Morena, para que vigile sus intereses, y de paso haga lo mismo con todos y cada uno de los movimientos que haga la presidenta Claudia, lo cual eso no es nuevo, siempre existió, existe y existirá, así que no se hagan y sobre todo, ese fenómeno ha sido una cadena que utiliza la clase política para sus familiares, aparte de tener como prioridad, el “enriquecimiento” desmedido.