Se puede decir... Que fue el ‘mejor’

Por más de siete décadas el PRI desgobernó, disculpen, gobernó a México, pero, no hay mal que dure cien años, por eso hoy, es un Partido, partido por su actual Presidente, por tener un prestigio, una trayectoria y una credibilidad cien por ciento negativos, que si no está en la cárcel, es por el fuero del que goza, ya que carga denuncias penales y demandas judiciales al por mayor, por eso el RIP, disculpen, el PRI, hoy solo encabeza dos o tres entidades del país, estando a un paso de desaparecer, esa es la “amarga” realidad.