Se puede decir... Que fue el ‘mejor’

Opinión
/ 22 diciembre 2025
    Sesión Solemne de Instalación del IX Consejo PRI, encabezada por el Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), Alejandro Moreno, esto en el Auditorio “Plutarco Elías Calles”. Foto; Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce
Ángel García Castillo
por Ángel García Castillo

Pero no se puede decir... Que ahora es el “peor”

Por más de siete décadas el PRI desgobernó, disculpen, gobernó a México, pero, no hay mal que dure cien años, por eso hoy, es un Partido, partido por su actual Presidente, por tener un prestigio, una trayectoria y una credibilidad cien por ciento negativos, que si no está en la cárcel, es por el fuero del que goza, ya que carga denuncias penales y demandas judiciales al por mayor, por eso el RIP, disculpen, el PRI, hoy solo encabeza dos o tres entidades del país, estando a un paso de desaparecer, esa es la “amarga” realidad.

Ángel García Castillo

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

