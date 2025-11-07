Se puede decir... Que fue un ‘distractor’

Lo que pasó con Claudia, que de repente se le acercó un individuo para acosarla y hasta intentó darle un beso, sinceramente no es creíble, ya que para tal atrevimiento se necesita tener mucho valor y muy difícil tal acercamiento, porque se ha considerado ese hecho ni más ni menos que se trató de un distractor que les salió a pie juntillas, que sinceramente no se debe jugar de esa manera, y menos con la Presidenta, lo cual nos da una idea que le siguen fallando los asesores, que no tienen la capacidad que se requiere para “desempeñar el hueso.