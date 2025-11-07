Se puede decir... Que fue un ‘distractor’

Opinión
/ 7 noviembre 2025
    Se puede decir... Que fue un ‘distractor’
    La presidenta de México Claudia Sheibaum, durante una rueda de prensa en Palacio Nacional de la Ciudad de México. Foto: EFE/Sáshenka Gutiérrez

Pero no se puede decir... Que “resultó”

Lo que pasó con Claudia, que de repente se le acercó un individuo para acosarla y hasta intentó darle un beso, sinceramente no es creíble, ya que para tal atrevimiento se necesita tener mucho valor y muy difícil tal acercamiento, porque se ha considerado ese hecho ni más ni menos que se trató de un distractor que les salió a pie juntillas, que sinceramente no se debe jugar de esa manera, y menos con la Presidenta, lo cual nos da una idea que le siguen fallando los asesores, que no tienen la capacidad que se requiere para “desempeñar el hueso.

Temas


Acoso

Localizaciones


México

Personajes


Claudia Sheinbaum
true

Ángel García Castillo

Licenciado en Derecho. Autor de la columna “Lo que no se puede decir”, la cual se lee en varias difusoras, obteniendo con ella El Premio Estatal de Periodismo “Editorial Radio”. Su columna se ha publicado en distintos periódicos, entre ellos El Siglo de Torreón.

COMENTARIOS